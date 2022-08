Hecking wütend: "Ein bisschen mehr Fußball darf es schon sein"

Nach der schwachen ersten Hälfte gegen Sandhausen richtet auch der Sportvorstand des 1. FC Nürnberg, Dieter Hecking, deutliche Wort an sein Team.

Robert Klauß hatte vorgelegt: Der Trainer des 1.FC Nürnberg hatte in der Halbzeit der Partie gegen den SV Sandhausen (2:1) sein Team kritisiert und seine Meinung nach dem Sieg bekräftigt. Mit ein wenig Abstand legt FCN-Sportvorstand Dieter Hecking nach.

"Ein bisschen mehr Fußball darf's dann schon sein", poltert Hecking via BILD und führt dann weiter aus: "Gegen Heidenheim hatten wir unsere Probleme, das hat sich dann in der ersten Halbzeit nahtlos fortgesetzt. Das war dann schon auch für mich schwere Kost, so können wir nicht Fußball spielen. Egal, mit welcher Mannschaft wir auf dem Platz stehen, es sollte mehr sein, als zwei Pässe zwischen den Innenverteidigern, ein Rückpass auf Chris und dann der lange Ball.“

Hecking nimmt Klauß aus der Kritik

Eine deutliche Ansage, die der Entscheider in erster Linie auf die Leistung der Profis bezogen sehen will. "Anscheinend brauchen wir immer erst von Robert (Klauß, Anm. d. Red.) einen Tritt in den Hintern", sagt Hecking und betont: "Die Mannschaft ist jetzt klar gefordert, den Spirit zu entwickeln, dass sie in jedem Spiel zumindest so an die Grenze geht, dass es schwer ist, gegen sie Tore zu machen.“

Mit sieben Punkten aus fünf Partien ist der Club eher verhalten in die Saison gestartet. Auch deswegen appelliert Hecking: "Mir ist schon wichtig, dass jetzt hier nicht wieder so eine Zufriedenheit reinkommt, weil wir 2:1 in Sandhausen gewonnen haben, und alles feiert." Er fordert: "Mir ist nicht zum Feiern zumute, weil ich gegen Hamburg eine bessere Leistung sehen will. Dann haben wir auch eine Chance, Hamburg zu schlagen."

Die Franken treffen am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vor heimischem Publikum auf den Hamburger HSV.