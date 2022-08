Klauß' Lehre nach dem "glücklichen" späten Sieg

Der 1. FC Nürnberg hat wie schon im Vorjahr spät in der Nachspielzeit das Siegtor in Sandhausen erzielt. Trainer Robert Klauß sprach über seinen Anteil daran und übte Kritik am Team.

War mit der ersten Hälfte des FCN alles andere als zufrieden: Coach Robert Klauß. IMAGO/Zink