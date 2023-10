"Hatte sehr viel Glück": Pentke meldet sich nach Trainingsunfall

Philipp Pentke (38) hat am Mittwoch nicht nur seinem Cheftrainer einen gehörigen Schrecken eingejagt. Tags darauf gab Kölns Ersatzkeeper höchstpersönlich Entwarnung.

Der Schrei, der kurz vor 12 Uhr am Mittwoch auf dem gesamten Kölner Trainingsplatz zu vernehmen war, steckte Spielern und Trainerteam noch in den Knochen. "Im ersten Moment sah das übel aus", gestand auch FC-Cheftrainer Steffen Baumgart, der sich umgehend um Philipp Pentke gekümmert hatte, offen ein.

In einer Einheit mit den Torhütern war Ersatzkeeper Pentke über den Boden gerutscht und an einer Metall-Verankerung der Tore hängengeblieben. Sofort klaffte am rechten Knie eine tiefere Fleischwunde. Noch auf dem Platz wurde er von Physiotherapeut Marvin Kreuzwieser erstversorgt, ehe es mit dem Krankenwagen direkt in die MediaParkKlinik ging.

Der Spartaner kommt bald wieder zurück. Philipp Pentke

Dort wurde die Verletzung weiter behandelt, der Routinier unterzog sich auch einer MRT-Untersuchung. Pentke hatte Glück im Unglück: Neben der Fleischwunde zog er sich keine weiteren Verletzungen zu. Die Wunde wurde noch am Nachmittag in einem operativen Eingriff gesäubert und genäht.

Nickisch im Derby auf der Bank

"Wir sind sehr froh, dass es nicht schlimmer ist", so Baumgart: "Trotzdem tut es mir leid für den Jungen, wir wünschen ihm schnelle, gute Besserung." Das nicht nur in Köln mit Spannung erwartete Rhein-Derby am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird Pentke verpassen. Für ihn sitzt Jonas Nickisch auf der Bank, der im Fall der Fälle für Stammkeeper Marvin Schwäbe einspringen wird.

Pentke selbst meldete sich noch am Mittwochabend via Instagram bei seinen Fans. "Kurzes Update, hab mich heute im Training leider am Knie verletzt, hatte sehr viel Glück, was das betrifft, wenn man es so sagen kann", schrieb der erfahrene Schlussmann, der im August einen Einjahresvertrag in Köln unterzeichnet hatte und fügte an: "Wurde wieder zusammengeflickt. Alles ist gut verlaufen. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Der Spartaner kommt bald wieder zurück."