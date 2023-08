"Direkt integriert": Pentke erhält Zuschlag als Kölns Nummer zwei

Der 1. FC Köln hatte in den vergangenen Wochen nach dem Abgang von Urgestein Timo Horn nach einer neuen Nummer zwei gefahndet. Den Zuschlag erhielt nun Philipp Pentke.

Wie der Effzeh am Dienstagmorgen mitteilte, wurde der 38-jährige Keeper mit einem Einjahresvertrag bis 30. Juni 2024 ausgestattet. "Ich freue mich, bei so einem großen Klub wie dem 1. FC Köln unterschrieben zu haben und in der kommenden Saison Teil der FC-Familie zu sein", wird Philipp Pentke in einem ersten Statement zitiert: "Dabei möchte ich mich möglichst gut einbringen und dem Team damit helfen, eine erfolgreiche Saison zu spielen."

Ende Mai war bekanntgeworden, dass Pentke die TSG 1899 Hoffenheim nach vier Jahren und zwölf Spielen verlassen wird. Im Juli dann schlug der Ersatzkeeper im Training beim 1. FC Köln auf - um sich dort fit zu halten. "Das ist für uns aktuell eine Win-Win-Situation", hatte FC-Geschäftsführer Christian Keller damals erklärt: "Philipp, den ich gut aus meiner Zeit aus Regensburg kenne, möchte sich auf höchstem Niveau fit halten." Er brachte sich als Nachfolger für Timo Horn, der "seinen" Verein nach 21 Jahren verlassen hatte, in Stellung.

Und Pentke lieferte. "Philipp hat in den letzten drei Wochen im Training gezeigt, dass er unser Anforderungsprofil erfüllt", sagt Keller: "Unabhängig davon, dass er seine Qualität im Laufe seiner Karriere sowohl als Nummer eins als auch als zuverlässige Nummer zwei auf Bundesliga-Niveau hinreichend unter Beweis gestellt hat, hat er uns durch starke Trainingsleistungen bestätigt, dass er dieses Leistungsniveau auch mit mittlerweile 38 Jahren immer noch abrufen kann."

"Richtig guter Typ mit viel Erfahrung"

Nicht unter den Tisch fallen lassen wollte Keller die menschliche Komponente des Transfers. "Dazu bekommen wir einen richtig guten Typ mit viel Erfahrung, der charakterlich in unsere Mannschaft passt und sich von Anfang an direkt integriert hat", erklärt der Kölner Geschäftsführer.

Pentke hat bis dato zwölf Bundesliga-Einsätze vorzuweisen - alle für die TSG. Zwischen 2015 und 2019 machte er 137 Pflichtspiele für Jahn Regensburg, zuvor stand der Torhüter in Chemnitz, bei Energie Cottbus II, dem FC Augsburg, 1860 München II und Dynamo Dresden zwischen den Pfosten.