"Harte Arbeit zahlt sich aus" - Stojilkovic freut sich auf Vorbereitung

Nach seinem verlängerten Urlaub wegen der Teilnahme an der U-21-Europameisterschaft mit der Schweiz ist Filip Stojilkovic am Mittwoch beim SV Darmstadt 98 ins Mannschaftstraining eingestiegen. In der kommenden Saison muss sich der Angreifer auf eine neue Situation im Sturm einstellen.

Filip Stojilkovic will im physischen Bereich zulegen IMAGO/Chai v.d. Laage