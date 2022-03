Hansa will Rhein unbedingt halten

Das jüngste 1:0 in Sandhausen war Rostocks dritter Sieg in Serie. Der Klassenerhalt rückt näher. Und damit Planungssicherheit.

4:3 auf Schalke, 3:2 gegen Holstein Kiel und zuletzt der Erfolg in Sandhausen - Aufsteiger Rostock hat einen Lauf. Mit nun 34 Punkten aus 27 Spielen hat sich Hansa eine gute Ausgangsposition für den Saisonendspurt erspielt. Der Klassenerhalt rückt näher.

Je schneller dieser gelingt, desto besser für Manager Martin Pieckenhagen. Er hätte dann Planungssicherheit. Gleich 19 Spielerverträge enden im Juni. Immerhin: Bleibt die Kogge in der 2. Liga, verlängern sich neben den Verträgen des Trainergespanns Jens Härtel und Ronny Thielemann wohl auch die der Spieler Hanno Behrens und Ryan Malone automatisch um ein Jahr.

Rhein würde gerne bei Hansa bleiben

Mit einem Spieler, der unbedingt gehalten werden soll, muss verhandelt werden: Simon Rhein. Der Mittelfeldstratege fühlt sich an der Ostseeküste sehr wohl. Und: Der 23-Jährige kommt mit seiner Bescheidenheit, seinem Ehrgeiz und seiner offenen Art in Rostock gut an.

"Der Verein hat mir in einer Situation das Vertrauen geschenkt, die nicht ganz leicht war für mich in Nürnberg, wo ich wenig gespielt habe. Das Wichtigste für mich ist es, auf hohem Niveau regelmäßig zu spielen - und gerne weiterhin bei Hansa", sagt Rhein.

Der Linksfuß kam im Januar 2021 aus Franken und spielt aktuell seine erste richtige Zweitliga-Saison. Rhein kommt bislang auf 20 Einsätze. 16-mal stand er in der Startelf. Auch nach überstandener Corona-Infektion durfte er gleich wieder starten und bereitete jüngst in Sandhausen das 1:0-Siegtor von John Verhoek vor.

Nach der Länderspielpause wollen Hansa und Rhein ihre starke Serie fortsetzen, am 2. April kommt aber ausgerechnet Tabellenführer FC St. Pauli an die Ostsee (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).