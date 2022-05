Hansa verpflichtet Pröger

Hansa Rostock hat sich die Dienste von Kai Pröger gesichert. Der 30-Jährige kommt ablösefrei vom SC Paderborn.

Lediglich einen Tag nach der Verpflichtung von John-Patrick Strauß hat die Kogge den Transfer von Pröger bekanntgegeben. Der 30-Jährige, der im Januar 2019 bei Paderborn angeheuert hatte, hat den SC nach dreieinhalb Jahren verlassen und einen Vertrag bis 2024 in Rostock unterschrieben. Das gab Hansa am Freitag bekannt.

Pröger, der in der abgelaufenen Saison in 32 Spielen auf neun Scorerpunkte kam, habe "seine Qualitäten in den beiden obersten Ligen Deutschlands bereits unter Beweis gestellt", wird Rostocks Sport-Vorstand Martin Pieckenhagen zitiert.

"Ich habe gesehen, was hier bei Hansa mit dem Rückhalt der Fans alles möglich ist", heißt es von Seiten des variablen Offensivspielers. "Auch ich werde vom ersten bis zum letzten Tag alles geben, um das Minimalziel Klassenerhalt zu erreichen und alles, was darüber hinaus noch möglich ist." Die am vergangenen Sonntag abgeschlossene Saison beendete die Kogge als Aufsteiger auf Rang 13.