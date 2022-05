"Ausgeprägter Offensivdrang": Strauß heuert auf der Kogge an

Der FC Hansa Rostock hat John-Patrick Strauß verpflichtet. Der 26-jährige Außenbahnspieler kommt vom Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue und wurde mit einem Zweijahres-Vertrag bis zum 30. Juli 2024 ausgestattet.

Aues John-Patrick Strauß unterschrieb bis 2024 in Rostock. IMAGO/Jan Huebner

Außenbahnspieler John-Patrick Strauß, in Wetzlar geboren und mit philippinischen Wurzeln, hat in Rostock einen Zweijahres-Vertrag unterzeichnet. Der 26-Jährige kommt vom FC Erzgebirge Aue, für den er seit 2017 103 Zweitliga-Spiele bestritten hat. Zudem bringt es der 1,77 Meter große Rechtsfuß auf zwölf Länderspieleinsätze (zwei Tore) für die philippinische Nationalelf.

"Ich bin glücklich und motiviert, meine Laufbahn bei Hansa Rostock fortzusetzen", wird Strauß auf der Hansa-Vereinswebsite zitiert. "Ich kenne das lautstarke Publikum vom Hinspiel aus der letzten Saison und jetzt freue ich mich, mit diesen Fans im Rücken und der Mannschaft die Ziele in der kommenden Saison gemeinsam zu erreichen."

"Mit John-Patrick konnten wir einen sehr gut ausgebildeten Spieler verpflichten, der variabel auf beiden Außenbahnen einsetzbar ist", sagt Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport in Rostock. "Mit seinem ausgeprägten Offensivdrang, zusammen mit seinem starken Zweikampfverhalten, der guten Technik und seiner Laufstärke gehörte er zum Stammpersonal in Aue und verfügt somit zwangsläufig auch über entsprechend viel Erfahrung in der 2. Liga."