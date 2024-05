Hansa bestätigt: Aus für Selimbegovic

Nach circa einem halben Jahr ist für Chefcoach Mersad Selimbegovic Schluss an der Ostsee. Wie Hansa Rostock mitteilte, wird der Vertrag des Bosniers, der nur für die 2. Liga gültig war, nach dem Abstieg nicht verlängert.

Am 18. Dezember 2023, einen Tag nach dem Ende der Hinrunde, trat Mersad Selimbegovic die Nachfolge von Trainer Alois Schwartz beim FC Hansa Rostock an und unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2025. Nur eine Halbserie später ist schon wieder Schluss für den Chefcoach. Der 42-Jährige muss seine Koffer packen, da sein Arbeitspapier nur Gültigkeit für die 2. Liga besaß und sich die Kogge entgegen erster Überlegungen letztlich gegen einen neuen Vertrag für den ehemaligen Regensburger entschied.

Hansa im Fernduell mit Wiesbaden unterlegen

Durch eine 1:2-Niederlage gegen den SC Paderborn war der von unschönen Szenen auf den Rängen begleitete Abstieg der Rostocker am 34. Spieltag der abgelaufenen Zweitligaspielzeit besiegelt worden. Im Fernduell mit Wehen Wiesbaden, das es in der Relegation mit Selimbegovics ehemaligem Klub, dem Jahn, zu tun bekommt, gelang es den Hanseaten trotz zwischenzeitlicher Führung und Niederlage der Hessen gegen St. Pauli nicht mehr, sich noch am SVWW vorbeizuschieben.

"Echter Neubeginn" auch im Trainerteam

"Wir schätzen Mersad sowohl fachlich als auch menschlich sehr. Wir sind allerdings nach intensiven Beratungen zu der Überzeugung gelangt, dass wir für den Neustart in der 3. Liga auch im Trainer-Team neue Impulse und einen echten Neubeginn brauchen", begründet Sportdirektor Amir Shapourzadeh die Trennung von Selimbegovic, mit dem sich auch Co-Trainer Markus Palionis und Nicolas Masetzky sowie Athletik-Trainer David Lechner verabschieden.

Damit setzt sich an der Ostsee der Weg des "konsequenten Neuanfangs" fort, den der Aufsichtsrat bereits durch die Trennung von Vorstand Robert Marien und Kaderplaner Kevin Meinhardt eingeschlagen hatte.

Wer Selimbegovic folgen wird, ist derweil noch ungewiss, soll aber möglichst schnell geklärt werden. "Wir werden nun unverzüglich in die Gespräche mit potenziellen Kandidaten gehen, um zeitnah einen neuen Cheftrainer zu präsentieren", so Shapourzadeh.