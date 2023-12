Stindl trifft gegen den Ex-Klub, aber Muroya belohnt Hannovers Moral

Hannover 96 hat am Freitagabend spät noch einen Punkt gegen den Karlsruher SC eingefahren. Ex-96er Stindl baute die Gäste-Führung zwar aus, die Niedersachsen kämpften sich aber nochmal zurück.

Am 23. Juli 1988 glückte Karlsruhe der letzte Sieg in Hannover, diese Serie riss auch am Freitagabend nicht. KSC-Coach Christian Eichner hatte nach dem Remis gegen Rostock (2:2) dreimal gewechselt - Bormuth, Jensen und Zivzivadze starteten für Franke (krank), Wanitzek (gesperrt und verletzt) und Schleusener (Bank).

Die Hereinnahme von Jensen und Zivzivadze zahlte sich prompt aus, das Duo war entscheidend am Führungstreffer beteiligt - am Ende beförderte Halstenberg den Ball aber unglücklich ins eigene Tor (11.). Bereits zuvor hätte mit Bormuth der dritte Neue in der Startelf beinahe getroffen, nach einer Ecke von Nebel köpfte er aber knapp drüber.

Hannover, das von Stefan Leitl nach dem 0:1 gegen Paderborn zweimal verändert wurde - unter anderem feierte Oudenne sein Startelfdebüt -, verschlief die Anfangsphase komplett. Nach dem Gegentreffer wachten die Hausherren aber auf und kamen häufiger nach vorne, die erste klare Chance gab es aber erst durch Nielsen nach etwas mehr als einer halben Stunde (31.). Drei Minuten zuvor prüfte auf der anderen Seite Heise per Distanzschuss Zieler.

Auch Nebel prüft Zieler

Es war einer der wenigen Nadelstiche der Gäste, die im Kollektiv Hannovers Angriffe immer wieder stark verteidigten. Nebel war der nächste, der es außerhalb des Strafraums versuchte, Zieler parierte aber erneut (39.) - und so ging es mit der Karlsruher Führung in die Kabinen.

Aus diesen kam Hannover mit einem Wechsel, Christiansen ersetzte Arrey-Mbi. Besser wurde das Spiel der 96er dadurch aber nicht, im Gegenteil: erst hatten die Niedersachsen noch Glück, dass ein Treffer von Matanovic wegen Abseits nicht zählte (48.). Kurz darauf bestrafte Stindl aber einen Fehler im Spielaufbau von Neumann und traf gegen seinen Ex-Klub zum 2:0 (53.).

Voglsammer trifft, Muroya gleicht aus

Auch in der Folge war der KSC die gefährlichere Mannschaft, Gondorf scheiterte aus der Distanz an Zieler (57.) und Zivzivadze erzielte den nächsten Abseitstreffer (64.). Den Deckel machten die Badener aber nicht auf die Partie, Hannover blieb somit am Leben. Oudenne hatte nach Vorlage von Köhn die lange Zeit beste Chance für die 96er (69.) - und leitete drei Minuten später den Anschlusstreffer ein, den Joker Voglsammer erzielte.

Die Schlussphase wurde somit nochmal spannend, in Minute 80 hatte der KSC großes Glück: der eingewechselte Scott scheiterte an der Latte, anschließend brachten Nielsen und Oudenne den Ball nicht im halbleeren Tor unter. Bis zum Schluss drückte Hannover auf den Ausgleich, während Karlsruhe nur noch tief verteidigte. Die starke Moral der Niedersachsen wurde letztlich belohnt, Muroya drückte den Ball nach einer Parade von Drewes gegen Voglsammer über die Linie (90.+1).

Für das letzte Spiel vor der Winterpause reist Hannover 96, das nun seit vier Spielen auf einen Sieg wartet, nächste Woche in den hohen Norden. Am Samstagabend ist 96 in Kiel zu Gast (20.30 Uhr). Karlsruhe trifft einen Tag später auf die SV Elversberg (Sonntag, 13.30 Uhr).