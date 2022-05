Hannover 96 holt Kunze ablösefrei von Arminia Bielefeld

Was der kicker bereits Ende April angekündigt hatte, ist nun offiziell: Mittelfeldspieler Fabian Kunze (23) wechselt im Sommer ablösefrei von Arminia Bielefeld nach Hannover.

"Fabian Kunze ist ein Spieler, der eine gute Präsenz auf der Sechser-Position hat und vor der Abwehr für Stabilität sorgt", hebt 96-Sportdirektor Marcus Mann die Qualitäten Kunzes heraus: "Er geht mit Einsatz und Leidenschaft voran, hat zuletzt zwei Jahre lang in der Bundesliga Erfahrungen gesammelt und sich dort kontinuierlich entwickelt."

Der defensive Mittelfeldspieler lief in der aktuellen Spielzeit für die Arminia bisher 21-mal in der Bundesliga auf (kicker-Notenschnitt 3,53). Insgesamt absolvierte der 23-Jährige in den vergangenen drei Jahren 47 Erst- und 15 Zweitligaspiele im Trikot der Ostwestfalen. Da sein Vertrag in Bielefeld zum Saisonende ausläuft, kostet er den aufnehmenden Verein keine Ablöse. Bei Hannover 96 wird der 1,90 Meter große Defensivspezialist für drei Jahre bis zum 30. Juni 2025 gebunden.

"Die Gespräche haben sich von Anfang an super angefühlt und waren sehr zielgerichtet", wird Kunze zitiert: "Ich bin total vom sportlichen Weg, der bei Hannover 96 eingeschlagen werden soll, überzeugt. Mir wurde eine klare Rolle aufgezeigt, die ich dabei übernehmen kann und die ich gerne annehme."

Am Mittwochvormittag hatten die Niedersachsen die Sommer-Abgänge von Niklas Hult und Philipp Ochs öffentlich gemacht.