Hammer bei Play-offs-Auslosung: Italien, Portugal,  Türkei, Nordmazedonien - nur einer fährt zur WM

Am Freitag fand in Zürich die Auslosung für die WM-Play-offs statt, drei Tickets nach Katar sind zu vergeben. Der Weg C entpuppt sich als besonders schwierig - mindestens zwei "Große" werden die WM verpassen.

Die Auslosung der WM-Play-offs hat einige interessante Konstellationen ergeben. Die Paarungen im Überblick:

Weg A:

Halbfinale 1: Schottland - Ukraine

Halbfinale 2: Wales - Österreich (Heimrecht im Finale)

Weg B:

Halbfinale 1: Russland - Polen (Heimrecht im Finale)

Halbfinale 2: Schweden - Tschechien

Weg C

Halbfinale 1: Italien - Nordmazedonien

Halbfinale 2: Portugal - Türkei (Heimrecht im Finale)

Für Mancini "knifflig", für Kuntz "schwierig"

"Das ist sehr schwer für uns. Nordmazedonien ist ein gutes Team, und dann müssen wir das Finale auswärts spielen, in Portugal oder in der Türkei. Das ist sehr knifflig", sagte Italiens Trainer Roberto Mancini im Rahmen der Auslosung. Die Squadra Azzurra könnte damit zum zweiten Mal in Serie das Endturnier verpassen, nachdem dies bereits bei der WM 2018 in Russland passierte.

Besonders knifflig wird es auch für den ehemaligen deutschen U-21-Trainer Kuntz. Seine Türkei müsste wohl nacheinander Portugal und Italien, das gegen Nordmazedonien klar favorisiert ist, besiegen, um sich für das Endturnier im Winter 2022 (21. November bis 18. Dezember) zu qualifizieren. "Das ist auf jeden Fall der schwierigste Pfad. Der größte Wunsch ist, das große Finale in die Türkei zu bringen, damit wir sehen können, was für uns möglich ist", sagte Kuntz.

Für die Play-offs hatten sich die zehn Gruppenzweiten sowie die zwei besten Gruppensieger der UEFA Nations League 2020/21, die in ihrer WM-Qualifikationsgruppe nicht auf einem der ersten beiden Plätze gelandet sind, qualifiziert. Österreich und Tschechien waren dank der Nations League im Lostopf.

Die sechs besten Gruppenzweiten wurden in Topf 1 platziert (Portugal, Schottland, Italien, Russland, Schweden, Wales) und haben damit im Halbfinale Heimrecht. Die Ukraine (Topf 2) und Russland konnten nach einer UEFA-Entscheidung aus politischen Gründen nicht gegeneinander gelost werden.

Die zwölf Teams bestreiten drei Play-off-Wege (A, B und C) mit jeweils einem Halbfinalspiel und einem Finale (ohne Rückspiele). Die Sieger dieser drei Wege qualifizieren sich für die WM.

Asien gegen Südamerika, CONCACAF gegen Ozeanien

Auch in den anderen Verbänden werden noch Play-offs über die Bühne gehen. Das AFC-Team (Asien) wird sich mit dem CONMEBOL-Team (Südamerika) messen, das CONCACAF-Team (Nord- und Mittelamerika) trifft auf das OFC-Team (Ozeanien). Der Fünfte Asiens wird auf den Fünften Südamerikas und der Vierte aus Nord- und Mittelamerika auf die beste Nation aus Ozeanien treffen.

Keiner der vier Vertreter steht bislang fest. Nach aktuellem Stand könnte Australien oder Japan den Playoff-Platz für Asien holen und dürfte es dann mit einem starken Südamerika-Vertreter wie Kolumbien, Peru, Chile oder Uruguay zu tun bekommen. In Nord- und Mittelamerika nimmt Panama derzeit den vierten Rang ein, wahrscheinlicher Gegner aus Ozeanien ist Neuseeland.

Wo die Play-off-Spiele zu sehen sind

DAZN überträgt alle sechs Halbfinals sowie die drei Endspiele der europäischen Playoffs- insgesamt also neun Play-off-Partien - live und exklusiv. Die Halbfinals steigen am Donnerstag, 24. März 2022, die Endspiele am Dienstag, 29. März 2022.

