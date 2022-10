Hainers Rückflug neben Nagelsmann: "Er weiß genau, was er zu tun hat"

Präsident Herbert Hainer fordert von Julian Nagelsmann eine schnelle Korrektur des schwachen Bundesliga-Starts - ist vom Bayern-Trainer aber vollkommen überzeugt.

Oliver Kahn rutschte auf der Tribüne von seinem Sitz und zeigte seine Wut, wie man es vielleicht letztmals als Spieler von ihm gesehen hatte. Dagegen wirkte Herbert Hainer neben ihm nahezu gefasst, als die Dortmunder am Samstagabend das späte 2:2 gegen den FC Bayern erzielten. Doch das täuschte.

"Mein Puls war relativ hoch", erklärte der FCB-Präsident am Sonntagabend im "Bayerischen Fernsehen", "bei meinem Nachbarn genauso, wie man gesehen hat." Der erneute Punktverlust des Rekordmeisters, dessen Rückstand auf Spitzenreiter Union Berlin damit auf vier Punkte angewachsen ist, beschäftigte auch ihn.

"Es war natürlich furchtbar ärgerlich, weil wir nach dem 2:0 so viele Möglichkeiten hatten, das 3:0 zu machen", bilanzierte Hainer. "Nach meinem Dafürhalten war Dortmund nach dem 2:0 tot." Doch in Wahrheit lebte der BVB noch und glich mit einem Treffer aus, der aus Hainers Sicht "relativ leicht" zu verteidigen gewesen wäre.

"Das ist nicht der Anspruch des FC Bayern - das muss man ganz klar sagen"

"Es ist jetzt das vierte, fünfte Spiel, in dem wir überlegen sind, in dem wir Torchancen über Torchancen haben", aber eben nicht gewinnen, klagte Hainer. "Da müssen wir einfach konsequenter werden und das muss die Mannschaft auch umsetzen. Das ist nicht gut genug. Und deswegen sind wir jetzt nur Dritter und nicht Erster."

Die Champions-League-Bilanz stimme zwar, "aber in der Bundesliga sind wir definitiv nicht zufrieden. Wenn wir von neun Spielen nur vier gewinnen, ist das nicht der Anspruch des FC Bayern. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen müssen wir jetzt sofort in die Spur kommen und punkten", richtete Hainer eine klare Forderung an Trainer und Mannschaft.

Dass Julian Nagelsmann der Richtige für die Wende ist - daran ließ Hainer keinerlei Zweifel. Er habe auf dem Rückflug nach München neben dem 35-Jährigen gesessen. "Und ich kann nur sagen, er ist ein sehr reflektierter und sehr intelligenter Mann, der genau weiß, worauf es ankommt. Wir haben auch über das Spiel intensiv gesprochen und uns ein paar Szenen auf dem Computer angeguckt. Er weiß genau, was er zu tun hat."

Nagelsmann sei ein "ein junger, absolut innovativer und kreativer Trainer, der eine große Karriere vor sich hat", betonte Hainer. "Er hat natürlich mit dem FC Bayern München jetzt ein anderes Kaliber als in Hoffenheim und Leipzig. Aber alle, die seine Arbeit bei uns beurteilen können, sind absolut überzeugt von ihm, und deswegen haben wir ihm ja auch einen Fünfjahresvertrag gegeben, um mit ihm etwas aufzubauen."

