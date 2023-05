Hainer will Rummenigge zurückholen

Auf der Pressekonferenz am Sonntag verkündete Bayern-Präsident Herbert Hainer, dass der Rekordmeister künftig wieder auf Karl-Heinz Rummenigge zählen möchte.

Sein direkter Nachfolger, Oliver Kahn, ist durch Jan-Christian Dreesen schon wieder abgelöst, sein "Fußballsachverstand" sei aber ohnehin in anderer Rolle gefragt: Karl-Heinz Rummenigge steht offenbar vor einer Rückkehr zum FC Bayern München.

Wie der Präsident des Rekordmeisters, Herbert Hainer, auf der Pressekonferenz nach der Entlassung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic am Sonntag mitteilte, plane er den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden zurück in den Aufsichtsrat zu holen.

30 Jahre in der Führungsebene

Am Dienstag steht beim FCB die verschobene, aber allvierteljährlich turnusmäßige Aufsichtsratssitzung an, auf der Hainer seinen Plan in die Tat umsetzen möchte.

Rummenigge war zwischen 1991 und 2002 Vizepräsident des Vereins gewesen, anschließend von 2002 bis 2021 Vorstandsvorsitzender der umgewandelten AG - ehe Kahn den CEO-Posten für zwei Jahre übernahm. Als Spieler ging Rummenigge zwischen 1974 und 1984 im Bayern-Trikot auf Torejagd, 1980 und 1981 gewann der den Ballon d'Or.