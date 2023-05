Trennung von Kahn und Salihamidzic offiziell - "Entscheidung alles andere als leicht"

Der FC Bayern hat es kurz nach dem Start der Meisterfeierlichkeiten in Köln bestätigt: Oliver Kahn ist nicht mehr Vorstandsvorsitzender und wird durch Jan-Christian Dreesen ersetzt. Auch der Posten von Sportvorstand Hasan Salihamidzic wird neu besetzt.

Der kicker hatte es früher am Samstagabend gemeldet, kurz vor 18.30 Uhr und damit mitten in die ersten Feierlichkeiten der Meisterschaft hinein bestätigten es die Bayern: Oliver Kahn ist nicht mehr Vorstandsvorsitzender und auch die Position von Sportvorstand Hasan Salihamidzic wird neu besetzt. Wie der Aufsichtsrat weiter beschloss, wird der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen Kahns Rolle übernehmen. Die Salihamidzic-Nachfolge werde noch geregelt, heißt es in der Verlautbarung.

Der 55-jährige Dreesen war in den vergangenen zehn Jahren als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG tätig. Ursprünglich hatte er im Herbst seinen Abschied zum Ende dieser Saison erklärt, um neue Herausforderungen zu suchen.

Dreesen "kennt den Verein aus dem Effeff"

Herbert Hainer, Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern, sagte in der Mitteilung: "Jan-Christian Dreesen hat in den vergangenen zehn Jahren für den FC Bayern herausragend gute Arbeit geleistet. Er lebt den FC Bayern, kennt den Verein aus dem Effeff und weiß, worauf es hier ankommt." Dreesen könne "ohne Eingewöhnungszeit anpacken, und genau das braucht der FC Bayern in der aktuellen Situation".

Dreesen gestand, dass seine "Lebensplanung etwas anderes vorgesehen" habe - wenn der FC Bayern rufe, lasse man jedoch "alles andere stehen und liegen". Der Verein sei "seit jeher eine Herzensangelegenheit" für Dreesen.

Kahn nicht dabei, "weil es mir vom Klub untersagt wurde"

Ex-Nationaltorwart Kahn indes scheidet aus dem Amt, das er seit 1. Juli 2021 innehatte. Am Samstag in Köln fehlte er wegen einer Erkrankung, meldete sich jedoch am Abend via Twitter zu Wort. "Unglaublich! Ein ganz großes Kompliment und Gratulation Jungs!", so seine Worte. "Ich hab's euch immer gesagt! Immer bis zum Schluss alles geben und niemals aufgeben. Ich bin unheimlich stolz auf euch und diese Leistung! Ich würde gerne mit euch mitfeiern, aber leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Klub untersagt wurde. Ich freue mich auf die nächste Saison. Da werden wir nicht nur zum 12. mal deutscher Meister werden! Lasst euch feiern!"

In Kahns Zeit als Mitglied des Vorstands fällt der Sieg in der Champions League, der Gewinn des europäischen Supercups, zwei Meistertitel, Pokalsieg und DFL-Supercup. Nachdem er das Amt als Vorstandsvorsitzender von Karl-Heinz Rummenigge übernommen hatte, holte der FC Bayern noch je zwei Mal die Meisterschaft und den DFL-Supercup.

Hainer nennt die Gesamtentwicklung als Grund

Hainer kommentierte die Trennung von Kahn wie folgt: "Die Entscheidung, sich von Oliver Kahn zu trennen, hat sich der Aufsichtsrat alles andere als leicht gemacht. Dennoch sind wir aufgrund der Gesamtentwicklung zu dem Entschluss gekommen, eine Neubesetzung an der Spitze des Vorstands vorzunehmen. Wir möchten Oliver Kahn für sein Engagement, seine Ideen und für alles danken, was wir gemeinsam erreicht haben. Er wird immer eine große Persönlichkeit des FC Bayern bleiben."