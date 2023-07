Hainer: Voller Fokus auf Kane und Mané

Der eine soll gehen, der andere kommen. Für den FC Bayern haben die Personalien Harry Kane und Sadio Mané höchste Priorität. Das bestätigte auch Präsident Herbert Hainer an diesem Dienstag in Japan.

Von Bayerns Asienreise aus Tokio berichtet Georg Holzner

Mit dem gegründeten Transferausschuss seien die Beteiligten ständig "im Austausch", wie Herbert Hainer, der Präsident des FC Bayern, sagt. Es geht um Zu- und Abgänge. Über Harry Kane, dem erklärten Wunschstürmer will er sich nicht großartig äußern, aus Respekt vor Tottenham Hotspur. Er erklärt nur, dass dieser Transfer auch für die Liga ein Gewinn wäre.

"Ich glaube, dass die Bundesliga nicht mehr so viele internationale Stars hat. Das trägt dazu bei, wie man sich als Bundesliga international vermarktet", so Hainer. "Der FC Bayern versucht immer auch, internationale Stars zu holen, "um uns und auch die Bundesliga besser zu machen. Harry Kane ist definitiv ein hochattraktiver Spieler, der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Torschützenkönig. Er würde uns und der Bundesliga guttun. Keine Frage."

Sadio Mané hingegen, der Top-Transfer des vergangenes Jahres, könne mit seinem Bayernjahr nicht zufrieden sein. "Die Saison, die er gespielt hat, war sicherlich nicht zufriedenstellend", sagt das Kluboberhaupt: "Es müssen alle Parteien zusammenspielen." Damit bestätigt der Präsident, was der kicker bereits berichtet hatte. Ja, es gebe Angebote aus Saudi Arabien, allerdings müsse der Spieler dem auch zustimmen. Mané jedoch sieht sich eher noch im europäischen Fußball, kann sich aber jederzeit für den Wechsel in die Wüste entscheiden. Was den Bayernbossen natürlich Recht käme. Hohe Ablöse und wieder ein Topverdiener von der Gehaltsliste.

Kane wie Mané sind sicherlich zwei Personalien, auf die sich momentan der Fokus richtet. Der eine soll kommen, der andere gehen. Beides scheint derzeit eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich zu sein.