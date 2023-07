Der Stand und die Schwierigkeiten bei Mané

Er ist erst seit einem Jahr in München und steht jetzt auf dem Abstellgleis. Sadio Mané weiß, wie der kicker exklusiv berichtet hatte, dass der FC Bayern nicht mehr mit ihm plant. Für alle Parteien ist sein Abschied die beste Lösung.

Von Bayerns Asienreise aus Tokio berichtet Georg Holzner

Schon seit Wochen ist klar: Sadio Mané, der gefeierte Neuzugang des vergangenen Sommers, soll den FC Bayern nach nur einem Jahr wieder verlassen. Sportlich konnte der Senegalese nie an seine erfolgreiche Zeit in Liverpool anknüpfen, zudem passte es spätestens nach seinem Schlag gegen Leroy Sané auch nicht mehr in der Mannschaft. Zu viel sei vorgefallen, heißt es beim Rekordmeister.

Allerdings gestaltet sich sein Abschied vorerst noch kompliziert, weshalb Mané auch mit dabei ist auf der Asientour. Klubs aus Saudi-Arabien haben zwar ihr Interesse signalisiert, der 31-Jährige aber hat bislang keine Ambitionen, (schon jetzt) in die Wüste zu wechseln. Angebote aus Europa würden ihn gewiss eher überzeugen. Aber der Markt für ihn ist aktuell relativ überschaubar. Dies könnte sich jedoch ändern, wenn der erste Dominostein in Europas Offensive fällt - so die Hoffnung an der Säbener Straße.

Abschied ist die beste Lösung

Die Bayern bleiben geduldig, Mané ebenfalls. Wohl wissend, dass für alle Beteiligten - Klub wie Spieler - ein Abschied die beste Lösung ist. Bis dahin aber wird er wie gewohnt an den Einheiten unter Trainer Thomas Tuchel teilnehmen. Wenngleich die Enttäuschung - auf beiden Seiten - überwiegt.