Härtel prophezeit: "Werden gegen Hannover frisch sein"

Hansa Rostocks Vorbereitung auf den Start der Restrunde verläuft alles andere als reibungslos. Zwei Testspiele fielen aus, beim 1:3 gegen 1860 München setzte es gegen einen Drittligisten eine Niederlage. Coach Jens Härtel versprüht dennoch Optimismus.

Die Trainingsinhalte mit dem Ziel, zu mehr Kompaktheit zu finden und selbst torgefährlicher zu werden, sah Härtel beim Test gegen 1860 am Freitag kaum umgesetzt. Hansa ließ in der Defensive zu viel zu und schaffte es auf der anderen Seite nur selten, sich offensiv wirksam in Szene zu setzen. John Verhoeks Führungstor kurz nach der Pause war ein Geschenk der 1860-Abwehr, ehe die Löwen binnen zwölf Minuten gleich dreimal zurückschlugen.

Re-Start am Freitagabend gegen Tabellennachbar Hannover

Der Rostocker Coach schrieb das 1:3 auch der Trainingsbelastung zu: "Wir haben viel gemacht, haben jetzt genügend Zeit, uns auszuruhen. Wir werden gegen Hannover frisch sein", ist sich Härtel vor dem Start in die Restserie und dem wichtigen Duell gegen den punktgleich einen Platz schlechter postierten Tabellen-15. (Freitag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sicher.

Bei der abstiegsbedrohten Kogge nicht zum Einsatz kam Neuzugang Nils Fröling. Nachdem das zweite Testspiel in Belek gegen Samsunspor am Samstag aufgrund der Wetterverhältnisse abgesagt werden musste - zuvor fiel bereits die Begegnung gegen Mannheim wegen eines Corona-Verdachts beim Gegner zum Opfer -, blieb der 21-jährige Offensivakteur in der Vorbereitung ohne Spielpraxis.

Apropos Neuzugang: Der erhoffte Transfer von Sava-Arangel Cestic hat sich anscheinend zerschlagen: Der 20-jährige Innenverteidiger, der seinen Vertrag beim 1. FC Köln aufgelöst hatte, wird sich wohl HNK Rijeka anschließen.