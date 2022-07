Härtel kann gegen den HSV "relativ aus dem Vollen schöpfen"

Der FC Hansa Rostock gastiert am zweiten Spieltag beim Hamburger SV. Nach der Auftaktniederlage gegen Heidenheim kann Trainer Jens Härtel positive Nachrichten zum verletzten Sebastien Thill übermitteln.

Die wichtigste Nachricht lieferte Hansa-Trainer Jens Härtel zu Beginn der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim HSV (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker): Sebastien Thill wird zwar wie erwartet ausfallen, läuft aber schon wieder rund und ist ohne große Schmerzen. Der 28-jährige Neuzugang verletzte sich bei der 0:1-Auftaktniederlage gegen den 1. FC Heidenheim bereits nach fünf Minuten am Sprunggelenk, nach 22 Minuten war sein Zweitliga-Debüt beendet. Diagnose: Bänder- und Kapselriss.

Am Wochenende muss es nun also ohne den luxemburgischen Hoffnungsträger gehen, der in der Vorsaison mit Sheriff Tiraspol für Überraschungen in der Champions League sorgte und gegen Real Madrid den Siegtreffer erzielte. Ebenfalls nicht mit dabei sein wird Neuzugang Lukas Hinterseer, der noch nicht mit der Mannschaft trainiert hat und vom Athletiktrainer ein individuelles Programm vorgelegt bekam. Mit seinem Debüt rechnet Härtel beim DFB-Pokalspiel gegen Lübeck am 30. Juli.

Beim HSV erwartet Härtel nach der Todesmeldung von Uwe Seeler ein ausverkauftes Haus: "Es wird jeder versuchen, eine Restkarte zu bekommen." Die Kulisse sei eine Motivation für die HSV-Spieler, ein gutes Bild abzugeben - aber auch für seine Mannschaft, die in einem vollen Stadion in Hamburg spielen darf.

Überlegungen darüber, ob die andächtige Situation im Stadion Einfluss auf die Leistung der HSV-Spieler nehmen könnte, wies Härtel entschieden zurück. Die Mannschaft werde fokussiert sein, das sei auch das, "was Uwe Seeler wollen würde, dass diese Mannschaft Spiele gewinnt und in die Bundesliga zurückkehrt". Im Auge haben müssen seine Spieler insbesondere HSV-Stürmer Robert Glatzel, der "sich gerne im Rücken wegschleicht, diese Gegenbewegung hat".

Duljevic könnte Thill ersetzen

Gegen "einen der Top-Favoriten auf den Aufstieg" werde sein Team meist aus tiefer Position kommen, es werden sich aber auch Phasen ergeben, in denen "wir sie stressen und einen Ball hoch gewinnen können", ist sich Härtel sicher. Abgesehen von Thill und Hinterseer kann die Kogge "relativ aus dem Vollen schöpfen": John-Patrick Strauss ist nach seinem Muskelfaserriss zurück im Training, aber noch keine Option. Den verletzten Thill könnte derweil Haris Duljevic ersetzen - Härtel hat dafür aber mehrere Optionen im Blick und lässt sich nicht in die Karten gucken.