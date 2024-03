Überraschung bleibt aus: Paris holt Arbeitssieg in Göteborg

Paris St. Germain hat seine Aufgabe im Viertelfinal-Hinspiel der Frauen Champions League erfüllt und knapp aber dennoch verdient beim BK Häcken, der mutig mitspielte, gewonnen.

Gewannen am Mittwochabend in Göteborg: Die Spielerinnen von Paris St. Germain. IMAGO/TT

Der BK Häcken, dessen letztes Pflichtspiel im Januar bei Real Madrid stattfand (1:0), begegnete dem Favoriten aus Paris in der Anfangsphase ebenbürtig. PSG wurde nach den anfänglichen Schwierigkeiten zwingender und näherte sich erstmals über Angreiferin Chawinga an, ihr Schuss aus der Distanz verpasste das Ziel allerdings meterweit (12.).

Gaetino eröffnet - Kafaji im zweiten Versuch

Die Gastgeberinnen aus Göteborg kamen nicht mehr aus der eigenen Hälfte und konnten sich nach 20 Minuten bei Torhüterin Falk bedanken, die Karchaouis Volley-Abnahme noch zur Seite lenkte. Als ein Abpraller rund drei Minuten später aber in den Füßen von Gaetino landete, konnte auch die Schlussfrau nichts mehr ausrichten - 0:1 aus Sicht des BK (23.).

Paris fuhr einen Gang runter und bekam in der 40. Minute die Quittung. Weil sich Samoura im eigenen Strafraum unklug gegen Anvegard anstellte, gab es Strafstoß für die Schwedinnen. Die Großchance wusste Kafaji zwar zunächst nicht zu nutzen, weil Kiedrzynek den Versuch parierte, doch die Fehlschützin blieb dran und beförderte den Abpraller aus kürzester Distanz über die Torlinie (42.).

Chawinga nutzt schläfriges Defensivverhalten aus

Die Gäste blieben trotz des Gegentreffers das bessere Team und hätten noch vor dem Pausenpfiff wieder in Front gehen können, de Almeida brachte aber zu wenig Druck hinter ihren Abschluss (45.+5). Im zweiten Durchgang war nicht allzu viel los, sodass es bis in Minute 74 dauerte, ehe PSG wieder gefährlich wurde. Nachdem gleich zwei Abwehrfrauen des BK ein Fehler unterlaufen war, bedankte sich die dahinter positionierte Chawinga und brachte den Hauptstadtklub wieder in Führung (74.). Häcken war um den erneuten Ausgleich bemüht, wurde ausgenommen des Schusses von Kafaji (85.) aber nicht mehr zwingend und verlor das Hinspiel verdientermaßen.

Bis zum Rückspiel am kommenden Donnerstag (21 Uhr) hat Häcken spielfrei - die schwedische Liga beginnt ihr Saison erst Mitte April. Paris gastiert in der Zwischenzeit am Sonntagabend (21 Uhr) in Montpellier.