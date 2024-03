Nationalspielerin Nüsken überragt: Chelsea schlägt Ajax klar im CL-Viertelfinalhinspiel

Der FC Chelsea hat das Viertelfinalhinspiel der Champions League bei Ajax Amsterdam klar für sich entschieden. Wie schon zuletzt in der Liga traf die deutsche Nationalspielerin Sjoeke Nüsken auch in der Königsklasse doppelt.

Ajax-Coach Suzanne Bakker wechselte zweimal im Vergleich zum 2:0 in Utrecht: Grant und de Klonia begannen anstelle von Spitse und Keukelaar in der Offensive.

Chelsea-Trainerin Emma Hayes vertraute auf dasselbe Personal, das zuletzt beim 3:1 im Topspiel gegen Arsenal begonnen hatte. Vom Start weg spielten also auch Leupolz und die gegen Arsenal auftrumpfende Nüsken (zwei Tore, eine Vorlage).

Ajax schrammte nur knapp an der frühen Führung in diesem Viertelfinalhinspiel vorbei, als Leuchter nur den Pfosten traf (7.). Im Anschluss übernahmen jedoch die Gäste aus London das Kommando in Amsterdam: Chelsea wurde stärker und ging durch James in Führung. Die Engländerin ging mit Ball am Fuß an van Eijk im Ajax-Tor vorbei und schob zum 1:0 ein. Der Treffer hatte zunächst wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht gezählt, der Video-Assistent erklärte ihn aber für rechtmäßig (21.).

Nüsken erhöht und sorgt für die Entscheidung

Von Ajax kamen nur vereinzelt Vorstöße, ansonsten dominierte Chelsea. Nüsken, die erneut offensiv spielte, entwickelte sich binnen weniger Minuten vom Pechvogel zur Torschützin: Zunächst war die deutsche Nationalspielerin beim Treffer von Reiten noch im Abseits gestanden, Schiedsrichterin Maria Caputi nahm das Tor nach Ansicht der Bilder zurück (43.). Kurz darauf traf Nüsken selbst: Im Grätschen drückte sie den Ball über die Linie (44.).

Nach der Pause ließ es Chelsea etwas ruhiger angehen. Ajax kam wieder vermehrt zu eigenen Aktionen, aber kaum zu Abschlüssen. Die Gäste hingegen wurden in der Schlussphase wieder etwas zielstrebiger in ihren Offensivsituationen. Cuthbert war noch aus kurzer Distanz gescheitert (73.), ehe Nüsken per Kopf auf 3:0 stellte (83.). Wie schon in der Liga gegen Arsenal gelang der deutschen Nationalspielerin ein Doppelpack und eine Vorlage.

Am Samstag (14 Uhr) empfängt Ajax in der Eredivisie der Frauen PEC Zwolle. Tags darauf geht es um 17.30 Uhr für den englischen Meister in der Liga weiter, auswärts bei West Ham United. Das Viertelfinalrückspiel in der Königsklasse steigt am 27. März (21 Uhr).