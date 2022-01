Hack droht nur die Mindestsperre von einem Mainzer Spiel

Der Platzverweis von Alexander Hack war der Auslöser, dass Mainz 05 bei RB Leipzig mit 1:4 unter die Räder kam. Gemäß der gängigen Rechtsprechung kommt der Verteidiger mit der Mindestsperre von einem Spiel davon.

Eigentlich wollte Hack per Oberarm verhindern, dass der Ball ins Tor geht. Jetzt kann er sich bei André Silva bedanken, dass der Leipziger den fälligen Handelfmeter verwandelte, sonst hätte Hack vermutlich zwei Spiele zusehen müssen. Nach der gängigen Rechtsprechung gibt es für die Verhinderung einer Torchance mit der Hand wie auch per Notbremse nur ein Spiel Sperre, wenn der Strafstoß im Tor landet, weil damit ein Unrechts-Tatbestand entfallen ist.

"Wir sind gut reingekommen ins Spiel und haben den Gegner unter Druck gesetzt. Bis zu Hackis Fehler. Mit einem Rückstand 70 Minuten in Unterzahl zu spielen, ist natürlich schwer", betonte Trainer Bo Svensson. "Hack weiß, dass sein Fehler spielentscheidend war. Damit gilt es umzugehen, wir sind ein Team und wissen, dass Fehler ein Teil des Spiels sind. Es ist ein Teil des Fußballs, Rückschläge zu meistern", ergänzte er.

Svensson: "... dann war der Stecker gezogen"

Bis zur Pause stand Mainz auch in Unterzahl noch ganz gut, nach dem Anschlusstor durch Jae-Sung Lee wurde es dann aber vogelwild. Innerhalb von drei Minuten kassierte Mainz zwei Gegentore. "Wir haben dann relativ schnell noch das 4:1 bekommen - dann war der Stecker gezogen. Wir müssen jetzt nach vorne gucken und die nächsten Spiele angehen - darauf liegt nun unser Fokus", sagte Robin Zentner.

"Die Gegentore tun weh, weil es nichts war, was wir nicht verteidigen können. Wirklich gefährlich wurde es dann eigentlich nur, wenn wir den Ball verloren und schlampig verteidigt haben", ergänzte Stefan Bell. In diese Richtung ging auch die Analyse von Silvan Widmer: "Wir haben vier Gegentore kassiert, was natürlich viel zu viele sind. Selbst zu zehnt darf das nicht passieren. Wir wissen, dass wir es in der Defensive definitiv besser machen müssen."