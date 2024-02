"Haben arrogant gespielt": VfB-Spieler üben deutliche Selbstkritik

Nach zuletzt vier Siegen ist der VfB Stuttgart gegen Köln nicht über ein Remis hinausgekommen. Die Art und Weise sorgte für reichlich Unmut bei den Spielern.

"Bis zum 1:0 waren wir die klar bessere Mannschaft", meinte Mittelfeldspieler Angelo Stiller nach Abpfiff des 1:1 gegen den 1. FC Köln bei Sky. "Wir haben dominant gespielt, Köln wusste gar nicht, wie sie uns angreifen sollten." Das änderte sich, nachdem der bereits zuvor nicht immer überzeugende VfB das Kölner Bollwerk mit einem feinen Spielzug geknackt hatte und durch Enzo Millot in Führung gegangen war.

"Nach dem 1:0 haben wir einfach arrogant gespielt", übte Stiller schonungslose Kritik. "Wir haben Köln ins Spiel kommen lassen, was nicht nötig war. (...) Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht, das hat jeder im Stadion gemerkt. Wir waren zu schläfrig und haben zu langsam gespielt, so bringt man auch so eine Mannschaft zurück ins Spiel, die eigentlich nicht viel mit dem Ball anzufangen wusste."

Stillers bittere Erinnerungen an Leverkusen

Auch Kapitän Waldemar Anton schlug in die gleiche Kerbe. "Wenn du international spielen willst, dann musst du solche Spiele auf deine Seite ziehen", sagte der Innenverteidiger. "Wir hätten sie einfach killen müssen, wir hatten genug Chancen." Gerade am Verhalten nach dem Führungstreffer entzündete sich die Kritk des Abwehrspielers: "Wir müssen da konsequent verteidigen und dürfen dann nicht weniger machen, sondern mehr wollen. Das haben wir heute nicht getan."

Wir hätten sie killen müssen. Waldemar Anton

Das Ausgleichstor durch Kölns Eric Martel erinnerte zumindest Stiller an einen anderen bitteren Gegentreffer der letzten VfB-Wochen. "Gegen Leverkusen haben wir fast das gleiche Tor kassiert", spielte der Mittelfeldspieler auf das 3:2 von Jonathan Tah im Viertelfinale des DFB-Pokals an. Auch da hatte der VfB eine Standardsituation eigentlich bereinigt, den späteren Torschützen bei der erneuten Flanke in den Strafraum am zweiten Pfosten aber sträflich frei gelassen. "Jeder muss seinen Mann behalten, der darf da hinten nicht alleine stehen", stellte Stiller klar und kritisierte damit implizit Josha Vagnoman, der sich bei der Hereingabe verschätzt hatte. "Das müssen wir besser machen."

Auch Anton war der Meinung, dass "dieses Tor vermeidbar gewesen" wäre. "Am Ende wurde es ein offenes Spiel, das war nicht so geplant", schloss er. "Wir hätten sie einfach killen müssen, wir hatten genug Chancen." Und Stiller kam zu dem Schluss: "Wir haben heute zwei Punkte verloren."