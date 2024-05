Gute Nachrichten vor dem Showdown: Vogt wieder im Union-Training

Für den 1. FC Union Berlin geht es um sehr viel im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den SC Freiburg. Es ist alles drin: direkter Abstieg, Erreichen der Relegation oder sofortiger Klassenerhalt. Gute Nachrichten gibt es von Kevin Vogt.

Nach den beiden jüngsten Pleiten beim 1. FC Köln (2:3) und gegen den VfL Bochum (3:4) muss aktuell eher das Schlimmste befürchtet werden. Das spüren auch die Fans, die dies natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten verhindern wollen.

Rund 50 von ihnen kamen am Dienstagvormittag zum einzigen öffentlichen Training in dieser Woche. Dabei war von vornherein klar, dass es nur 15 Minuten zum Zuschauen gibt. Es wurden schon ein paar mehr bis Trainer Marco Grote vor Beginn der taktischen Inhalte das Zeichen nach außen gab, damit die Anhänger das Trainingszentrum verlassen.

Vorher hatte es aber ein paar aufmunternde Gesänge und Sprechchöre für die Mannschaft gegeben. Schüler einer Kreuzberger Grundschule brachten ein Plakat mit Glückwünschen für den letzten Spieltag vorbei.

Außenverteidiger Jerome Roussillon fehlte beim Training wegen der Oberschenkelverletzung, die er sich in Köln zugezogen hatte. Passen musste auch Sechser Rani Khedira, der wegen Wadenproblemen in Köln zur Pause in der Kabine bleiben musste.

Podcast Bayerns Trainersuche: Wie wahrscheinlich ist ein Tuchel-Verbleib? Flick? De Zerbi? Oder bleibt doch Thomas Tuchel? Bayern-Reporter Frank Linkesch gibt ein Update zur Trainersuche des FC Bayern. Außerdem: Neue Namen für Nagelsmanns EM-Kader - und ein ehemaliger Bundesliga-Coach wird Kanada-Trainer. alle Folgen

Khedira hätte für den Showdown gegen Freiburg aber ohnehin nicht zur Verfügung gestanden. Der defensive Mittelfeldmann sah in Köln die fünfte Verwarnung, als er Timo Hübers vor dem 1:2-Anschlusstreffer der Gastgeber aus Sicht von Schiedsrichter Deniz Aytekin elfmeterreif gefoult hatte.

Dafür konnte am Dienstag Abwehrchef Kevin Vogt wieder mit der Mannschaft trainieren. Der Ex-Hoffenheimer fehlte in Köln verletzungsbedingt.

Derweil hat Ersatzkeeper Jakob Busk, der den Verein nach Saisonende nach über acht Jahren verlassen wird, einen neuen Klub gefunden. Der Däne kehrt in seine Heimat zurück. Er wechselt zum Erstliga-Aufsteiger SönderjyskE. Busk unterschrieb einen Kontrakt bis 2026.

Busk ist auf dem Ansetzungsplakat von Union für das Spiel gegen Freiburg zu sehen. Er dürfte am Samstag vor der Partie verabschiedet werden, auch wenn es noch ein Relegations-Heimspiel geben könnte.