Gulacsi vor Rückkehr - Roses Plan für "wildes" Bochum-Spiel

Mit Peter Gulacsi, aber ohne Xaver Schlag geht RB Leipzig das unangenehme Auswärtsspiel beim VfL Bochum an. Trainer Marco Rose sagt, worauf es für seine Elf ankommen wird.

Das eine Topspiel, das beim FC Bayern München (1:2), liegt hinter RB Leipzig. Das andere, in der Champions League bei Real Madrid, liegt vor dem Team von Trainer Marco Rose. Dazwischen sieht der Bundesliga-Spielplan aber noch das Ligaduell beim VfL Bochum vor (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Peter Gulacsi soll da wieder ins Tor zurückkehren.

Der etatmäßige Stammkeeper, der sich seine Position nach einem Kreuzbandriss erst Anfang Februar von Janis Blaswich zurückerobert hatte, hatte zuletzt in München wegen Problemen mit der Bauchmuskulatur gefehlt. Im Abschlusstraining am Freitag sollte Gulacsi wieder "voll trainieren", so Marco Rose, "und wenn das funktioniert, wird er auch im Tor stehen."

Wer ersetzt Schlager?

Wer den aufgrund der 5. Gelben Karte gesperrten Xaver Schlager ersetzen wird, das ließ Rose bei der Spieltags-Pressekonferenz am Freitagvormittag noch offen. Klar machte er indes, dass der österreichische Nationalspieler (41 Einsätze bislang) für RB ein "wichtiger Faktor ist, der zuletzt einen guten Rhythmus gefunden hat". Aber der Leipziger Trainer macht sich keine Sorgen, dass er Schlager nicht adäquat ersetzen kann. Neben Amadou Haidara, der zuletzt neben Schlager gesetzt war, stehen noch Kevin Kampl, Nicolas Seiwald sowie Benjamin Henrichs und auch Winter-Zugang Elif Elmas als dann offensiver Sechser zur Verfügung. Weswegen Rose betont: "Auf dieser Position sind wir hervorragend aufgestellt."

Unabhängig von der Besetzung, bei der der am Oberschenkel verletzte Lukas Klostermann derzeit keine Rolle spielt, weiß Rose, dass seinem Team am Samstag in dem momentanen Tabellen-15. ein unangenehmer Kontrahent gegenüber steht, der, wie Rose anmerkt, im VfB Stuttgart (1:0) und in Bayern München (3:2) in diesem Jahr schon zwei Teams aus der Spitzengruppe der Liga besiegt hat. Die Mannschaft seines Kumpels Thomas Letsch habe "eine klare Spielidee, die Thomas hervorragend an den Mann gebracht hat". Der VfL sei eine "sehr heimstarke Mannschaft, die, mit den Fans im Rücken, sehr aggressiv spielt und versuchen wird, uns unter Druck zu setzen."

Rose: "Der Output stimmt nicht"

Zudem agiere Bochum "sehr mannorientiert" und versuche in eigenem Ballbesitz "mit einem hohen Maß an Vertikalität und Wucht" schnell und geradlinig ins letzte Drittel zu kommen. "Bochum-Spiele sind oft wild", stellt Rose klar, und für sein Team heiße das, dass es in der Offensive "die richtigen Pass-Optionen" finde und "Eins-gegen-eins-Situationen gewinnt". Ziel sei es, das erwartete "Hin und Her so zu gestalten, dass wir die Kontrolle darüber behalten", so Rose weiter.

Denn schließlich befindet sich RB im Rennen um die Champions-League-Qualifikation derzeit noch in der Rolle des Jägers. Mit der Art und Weise, wie sein Team zurzeit auftrete, sei er einverstanden, so der RB-Coach am Freitag, "aber der Output stimmt nicht", so der 47-Jährige. In Bochum soll sich das ändern.