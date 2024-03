Die Rekordspieler im Red-Bull-Universum

14. Amadou Haidara (255 RB-Spiele)

Seine 83 Spiele für RB Salzburg hat der 26-jährige „Doudou" in Leipzig schon mehr als verdoppelt (172). In Salzburg hat er als Youth-League-Sieger einen Fixplatz in der Klub-Chronik, in Leipzig als Teil der ersten Pokalsieger-Mannschaft. GEPA pictures