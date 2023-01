Guilavogui will nach Stuttgart, aber: "Vertrag ist Vertrag, wir entscheiden"

Der VfL Wolfsburg will am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den SC Freiburg an seine Siegesserie anknüpfen. Mit vier Erfolgen am Stück war die Mannschaft von Trainer Niko Kovac in die WM-Pause gegangen, muss zum Re-Start aber weiter auf Stürmer Lukas Nmecha verzichten. Und womöglich bald auch auf Josuha Guilavogui.

Hat seinen Wechselwunsch hinterlegt: Josuha Guilavogui. IMAGO/Christian Schroedter