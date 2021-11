Guerreiro trainiert wieder teilweise mit der Mannschaft

Die angespannte Situation auf der linken Seite beim BVB scheint sich langsam zu lösen: Am Montag stieg Raphael Guerreiro wieder teilweise ins Mannschaftstraining ein.

Gutes Timing beim BVB: Nach knapp einem Monat Verletzungs-Pause absolvierte Raphael Guerreiro am Montag wieder Teile des Mannschaftstrainings und kehrte auf den Platz zurück. Gutes Timing deshalb, da mit Nico Schulz, Emre Can und Marius Wolf zurzeit gleich drei andere potenzielle Linksverteidiger verletzt ausfallen. Beim 1:2 in Leipzig half zuletzt Thorgan Hazard, der die Position zwar bereits für Belgien und den BVB bekleidet hatte, trotzdem aber in der Offensiv-Abteilung einzuordnen ist, eher notgedrungen aus (kicker-Note 5,0).

Auf Leistungsträger Guerreiro mussten die Dortmunder bereits seit Anfang Oktober verzichten, nachdem sich der Portugiese mit der Nationalmannschaft eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Bislang kam der 27-Jährige zu acht Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison und traf dreimal.

Das nächste Spiel der Schwarz-Gelben steigt nach der Länderspielpause am 20. November (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den VfB Stuttgart. Ob Guerreiro dafür schon zu einer Option wird, bleibt offen.