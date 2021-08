Günter über Streichs Ansprachen: "Dann schalte ich auch mal ab"

Christian Günter und Christian Streich - das gehört einfach zusammen. In der aktuellen Folge "kicker meets DAZN" spricht der Kapitän des SC Freiburg über die langjährige Zusammenarbeit mit seinem Cheftrainer - und welche Herausforderungen sie mit sich bringt.

Seit 2012 gehört Günter dem Profikader des SC Freiburg an. Sein Trainer über all die Jahre: Streich. Und nicht nur das. Bereits in der U 19 der Breisgauer spielte der Linksverteidiger eine Saison lang unter seinem heutigen Chefcoach.

Eine Zusammenarbeit, die viele Vorteile mit sich bringt - aber nicht nur: "Die größte Aufgabe ist, immer wieder das Feuer zu entfachen und die Dinge dabei nur leicht zu verändern", erklärt der SC-Kapitän in der aktuellen Podcast-Folge von "kicker meets DAZN". Auch wenn es dabei auch manchmal langweilig werden kann. "Natürlich gibt es Dinge, die man sehr oft gehört hat und die ich nachts im Schlaf aufsagen könnte. Aber da muss man durch, denn es gibt Neuzugänge oder junge Spieler, die das brauchen. Manchmal, wenn ich weiß, dass ich etwas schon tausende Male gehört habe, dann schalte ich auch ein bisschen ab."

Günters Erfolgsrezept: Training, Glück - und Wein

Dennoch bezeichnet Günter im Gespräch mit Alex Schlüter und Benni Zander die Ansprachen des Coaches als "mit seine größte Stärke". Streich sei "ein emotionaler Typ" und habe "bis jetzt immer die richtigen Worte gefunden". Aber: "Seine Emotionalität ist für ihn auch extrem anstrengend, wenn man ihn da die Seitenlinie hoch und runter laufen sieht. Für ihn ist es gut, dass er da eine gewisse Ruhe reingebracht hat."

Anstrengung ist ein Wort, das Günter selbst nur vom Hörensagen zu kennen scheint. Seit 2014 hat er immer mindestens 31 der 34 Ligaspiele pro Saison absolviert, in der abgelaufenen Bundesligasaison verpasste er keine einzige Minute. "Ich achte auf die Ernährung und die Regeneration und mache viel außerhalb des Trainings, was Kraft angeht", erklärt der Dauerbrenner im Podcast. "Ein Stück weit spiegelt sich da sicher meine Arbeit wider, aber Glück gehört auch dazu. Es gibt so viele Verletzungen, die vom Gegner ausgehen."

Und neben Training und Glück hat Günter noch ein weiteres Erfolgsrezept für seine Langlebigkeit auf dem Platz: "Ab und an trinke ich mal 'nen Wein."

In der ersten KMD-Folge nach der Sommerpause erzählt Günter außerdem, wie es ihm als Ergänzungsspieler bei der Europameisterschaft mit der Nationalmannschaft erging, ob er sich in der Vierer- oder Fünferkette wohler fühlt - und welchen Spieler er im kicker-Managerspiel verpflichten würde.

Die neue "kicker meets DAZN"-Folge jetzt hören:

KMD #97 - Christian Günter Genug gefaulenzt, ab sofort wird im Wochenrhythmus wieder kräftig einer weggepodcastet! In der ersten KMD-Folge nach der Sommerpause sprechen wir mit dem Freiburger Nationalspieler Christian Günter über die Europameisterschaft, die Laune von Christian Streich nach Niederlagen und sein persönliches Geheimrezept als Dauerbrenner der Liga. Außerdem klingeln wir in Frankfurt bei kicker-Reporter Julian Franzke durch, der uns die Blamage der Eintracht in Mannheim und den neuen Trainer Oliver Glasner analysiert. Und oben drauf gibt's alle Infos zur ersten Pokal-Runde, den großen KMD-Saisonausblick und wichtige Neuigkeiten zur Managerliga! kicker meets DAZN meldet gehorsamst: WE ARE BACK! KMD - EM #8 (mit Manuel Baum) 12.07.2021 KMD - EM #7 08.07.2021 KMD - EM #6 04.07.2021 KMD - EM #5 29.06.2021 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen verfügbar, wie zum Beispiel

- Spotify

- Deezer

- iTunes

- audio now

- Google Podcasts

- Podimo