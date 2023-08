Gruev-Wechsel? Eine Spur führt wieder zu Ajax Amsterdam

Ilia Gruev könnte den SV Werder Bremen alsbald verlassen. Interessiert an einem Transfer des bulgarischen Nationalspielers ist nach kicker-Informationen erneut Ajax Amsterdam.

Beim ersten Pflichtspiel der Saison 2023/24 gehörte Ilia Gruev nicht zum Kader des SV Werder Bremen, noch in der kommenden Woche könnte sein Abgang über die Bühne gehen. Trainer Ole Werner sagte nach dem 2:3-Pokalaus am Samstagnachmittag bei Drittligist Viktoria Köln zwar: "Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob er vor einem Wechsel steht."

Zudem begründete der 35-Jährige die überraschende Nichtberücksichtigung des Startelfkandidaten damit, dass der erst kürzlich aus Belgien verpflichtete Neuzugang Senne Lynen Gruevs Kaderplatz für die Position im defensiven Mittelfeld erhalten habe, "weil er neu dabei ist und wir ihn integrieren müssen. Und wenn ich einen mitnehme, muss ich einen anderen zu Hause lassen. So ist es eben."

Ajax sucht das Gruev-Profil

Nur: Dass sich Werder dagegen entschied, Gruev mit ins Rheinland zu nehmen, hatte auch damit zu tun, dass sich ein Transfer des achtmaligen bulgarischen Nationalspielers anbahnt. Wie schon vor einem Jahr zeigt Ajax Amsterdam konkretes Interesse an einer Verpflichtung des 23-Jährigen. Nach dem Abgang von Edson Alvarez zu West Ham United sucht der niederländische Topklub nach einem neuen Sechser, außerdem besteht in der Defensive Bedarf bei einem Linksfuß.

Dass Gruev in dieses Profil passt und beides kann, stellte er erst im Juni bei der Nationalmannschaft unter Beweis, sprach darüber kürzlich auch im kicker-Interview. Ebenfalls bezog er darin Stellung zu den zurückliegenden Avancen aus Amsterdam: "Das hat mich schon gefreut, muss ich sagen. Ajax ist ein Topklub im europäischen Fußball, der viele Topspieler hervorgebracht hat." Der Zusatz "Ist aber Vergangenheit" hat sich seit dem rund zwei Wochen zurückliegenden Bremer Trainingslager offenbar geändert.

Werder und die Transfereinnahmen

Aus der Bundesliga soll aktuell ebenfalls vereinzelt Interesse an Gruev bestehen. Doch auch Werder hat bei einem etwaigen Abgang noch ein Wort mitzureden, der Bulgare besitzt am Osterdeich einen bis 2025 gültigen Vertrag. Der Klub plant jedenfalls weiterhin Transfereinnahmen zu generieren; möglich, dass Gruev eine Ablösesumme im mittleren einstelligen Millionenbereich einbringen würde. Werner rechnete am Samstag zumindest noch damit, dass der Profi unter der Woche weiterhin in Bremen trainiert: "Davon gehe ich aus."