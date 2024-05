Grotes Zeit bei Preußen Münster endet

Dennis Grote erhält wie erwartet keinen neuen Vertrag beim SC Preußen Münster. Mit dem Durchmarsch in die 2. Bundesliga endet die Zeit des 37 Jahre alten Routiniers an der Hammer Straße. Grote war 2022 zu den Adlerträgern zurückgekehrt, wegen eines Kreuzbandrisses im vergangenen Sommer kam der Mittelfeldspieler in dieser Saison nur zu drei Kurzeinsätzen.