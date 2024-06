Fischer unterschreibt bei Fortuna Köln

Max Fischer bleibt in der Regionalliga West und wechselt von Absteiger SV Lippstadt zu Fortuna Köln. Der 22-jährige Abwehrspieler der in der Junioren-Bundesliga für den FC Hennef, Viktoria Köln und den 1. FC Köln auflief, kommt in seiner Karriere auf 60 Regionalliga-Einsätze für den SV Lippstadt und den FC Wegberg-Beeck. "Maximilian ist ein Defensivspieler, der uns auf unterschiedlichen Positionen, sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette, überzeugt hat. Mit seinem guten linken Fuß kann er Innenverteidiger und Außenverteidiger spielen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Saison mit Max", sagt Trainer Matthias Mink.