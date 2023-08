"Großes Torhütertalent": Eintracht holt Kaua Santos aus Rio de Janeiro

Eintracht Frankfurt hat nochmals auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich Torwart Kaua Santos aus dem Nachwuchs von Flamengo Rio de Janeiro gesichert.

Eintracht Frankfurt hat auf den Abgang von Ersatztorwart Diant Ramaj zu Ajax Amsterdam nochmals auf dem Transfermarkt reagiert und sein Torwartteam mit dem brasilianischen Talent Kaua Santos verstärkt. Der 20-Jährige kommt vom brasilianischen Traditionsverein Flamengo Rio de Janeiro zur Eintracht und unterschreibt bei den Hessen einen Fünfjahresvertrag bis 2028. Das gab der Verein am frühen Dienstagabend bekannt.

Südamerikameister mit der U 20

Kaua Santos wechselte schon früh in die berühmte Nachwuchsakademie von Flamengo und durchlief dort mehrere Nachwuchsteams. Zuletzt war er Stammtorwart beim U-20-Team des Klubs und hatte seinen Anteil am Gewinn der regionalen Juniorenmeisterschaft sowie dem Finaleinzug des Teams in der nationalen U-20-Meisterschaft. In insgesamt 22 Spielen für das älteste Nachwuchsteam Flamengos blieb der Keeper neunmal ohne Gegentor.

Anfang des Jahres stand der 20-Jährige auch im Aufgebot Brasiliens bei der U-20-Südamerikameisterschaft, das sich am Ende ungeschlagen den Titel sicherte. Kaua Santos blieb in allen fünf Spielen jedoch ohne Einsatz.

"Sind von seinem großen Potential überzeugt"

In Frankfurt gehört Kaua Santos nun dem Profiteam an. Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung freut sich über die Verpflichtung des Nachwuchskeepers, den er als "großes Torhütertalent" bezeichnet: "Wir haben Kaua Santos durch unsere Scouting- und Torwartabteilung seit Längerem beobachtet und sind von seinem großen Potential überzeugt. Bei uns wird er die größtmögliche Unterstützung sowie die Möglichkeiten erhalten, seine persönliche Entwicklung weiter voranzutreiben."