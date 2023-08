Hoher einstelliger Millionenbetrag: Mislintat lockt Eintracht-Talent Ramaj zu Ajax

Diant Ramaj (21) wagt den Schritt ins Ausland: Das Torwart-Talent von Eintracht Frankfurt steht künftig im Trikot von Ajax Amsterdam zwischen den Pfosten.

Diesen Transfer sahen in diesem Sommer sicherlich nicht viele kommen. Diant Ramaj verlässt Eintracht Frankfurt, um sich einer neuen Herausforderung bei Ajax Amsterdam zu stellen. Das junge Torwart-Talent unterschreibt beim 36-maligen niederländischen Meister einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2028. Die kolportierten Zahlen des Deals decken sich mit kicker-Informationen: Nach einem Sockelbetrag von acht Millionen Euro können weitere zwei Millionen an Bonuszahlungen fließen.

"Diant Ramaj ist ein großes deutsches Torhütertalent, welches wir nur sehr ungerne ziehen lassen", wird Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zitiert: "Letztendlich sind wir Diants Wunsch, zu einem europäischen Topklub zu wechseln, in Verbindung mit sehr attraktiven wirtschaftlichen Parametern, nachgekommen. Diant wird seinen Weg gehen und wir wünschen ihm für seine Zukunft nur das Beste."

Herausforderer für Rulli?

Ein Transfer auf der Torhüterposition war nötig geworden, weil sich Amsterdams Ersatzkeeper Remko Pasveer Mitte Juli zwei Mittelhandknochen in der linken Hand gebrochen hatte. Im Vergleich zum mittlerweile 39-jährigen Stellvertreter ist Ramaj die deutlich zukunftsträchtigere Lösung. Und dem jungen Torhüter wird wohl auch zugetraut, die aktuelle Stammkraft Geronimo Rulli herauszufordern.

Die Wahl des neuen Stellvertreters soll laut übereinstimmenden niederländischen Medienberichten zwischen Ramaj und Sparta Rotterdams Stammkeeper Nick Olij (32 Einsätze in der vergangenen Saison) gefallen sein. Ramaj erhielt den Zuschlag - obwohl der noch bis 2027 an Frankfurt gebundene Deutsch-Kosovare erst zwei Bundesliga-Einsätze vorweisen kann.

Ramaj wurden in den Jugenden des VfB Stuttgart und der Stuttgarter Kickers ausgebildet, ehe es den gebürtigen Stuttgarter 2018 in die Heidenheimer U 19 zog. Vom aktuellen Bundesliga-Aufsteiger wechselte Ramaj im Sommer 2021 nach Frankfurt, wo kein Weg an Nationalkeeper Kevin Trapp vorbeiführte.