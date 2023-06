"Großes Potenzial": Hannover schnappt sich Torwarttalent Wechsel

Hannover 96 hat sich mit Leon-Oumar Wechsel vom SV Rödinghausen ein hoffnungsvolles Torwarttalent geangelt. Der 18-Jährige soll am Maschsee an das Niveau der 2. Bundesliga herangeführt werden.

Hannover 96 hat sein Torwartteam um Ron-Robert Zieler, Leo Weinkauf und Toni Stahl um ein Talent erweitert: Leon-Oumar Wechsel kommt zur kommenden Saison vom SV Rödinghausen zu den Niedersachsen. Der 18-Jährige erhält bei 96 einen Dreijahresvertrag, wie der Verein am Donnerstag bekannt gab.

Wechsel stammt aus der Jugend von Rödinghausen und spielte in der abgelaufenen Saison zunächst in der A-Jugend der Ostwestfalen. Nach Verletzungen der Stammkeeper Leon Tigges und Tiago Estevao bekam das 18-Jährige Nachwuchstalent jedoch seine Chance und stand in der Rückrunde der abgelaufenen Saison in elf Partien der Regionalliga West zwischen den Pfosten. Dabei hielt er viermal die Null und kassierte zwölf Gegentore.

Training bei den Profis, Spielpraxis in der U 19

Mit seinen Leistungen überzeugte er die Verantwortlichen von Hannover, die ihn nun in die 2. Bundesliga lockten. Bei den 96ern soll Wechsel zum Kader der ersten Mannschaft gehören und zusammen mit Zieler, Weinkauf und Stahl unter Torwarttrainer Michael Ratajczak trainieren. Gleichzeitig soll der Nachwuchskeeper Spielpraxis bei der U 19 in der A-Junioren-Bundesliga und gegebenenfalls auch bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Nord sammeln.

96-Sportdirektor Marcus Mann ist voll des Lobes über seinen Neuzugang: "Leon hat in der abgelaufenen Saison schon in der Regionalliga regelmäßig gespielt. Er ist ein sehr talentierter Torwart, in dem wir großes Potenzial sehen. Über das Training mit unserem Profiteam wollen wir ihn schnellstmöglich an das Niveau der 2. Liga heranführen."

"Das nächste Level erreichen"

Und auch Wechsel selbst blickt mit "riesiger Vorfreude" auf seine neue Herausforderung: "Es ist ein großartiger Schritt für mich und meine Entwicklung, in der ich nun in einem Profiumfeld das nächste Level erreichen will. Bei den Profis zu trainieren und in der Akademie Spielpraxis zu erhalten ist dafür natürlich eine optimale Kombination."