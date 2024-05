"Großen Anteil am Klassenerhalt": FCK verpflichtet Kaloc fest

Nach dem feststehenden Zweitliga-Klassenerhalt kann sich der 1. FC Kaiserslautern neben dem Pokalfinale auf die Personalplanung konzentrieren: Mit Filip Kaloc wird ein Leihspieler fest an den Verein gebunden.

Seit dem vergangenen Wochenende - trotz der 1:3-Niederlage bei Hertha BSC - hat der 1. FC Kaiserslautern Gewissheit. Auch in der Saison 2024/25 wird in der Pfalz Zweitliga-Fußball gespielt.

Auch deswegen laufen die Personalplanungen auf dem Betzenberg nun auf Hochtouren: Wie der FCK am Mittwochabend selbst öffentlich machte, kann er auch zukünftig auf die Dienste von Filip Kaloc bauen. Der in der Winterpause zunächst von Banik Ostrau ausgeliehene Mittelfeldspieler hat sich langfristig an die Roten Teufel gebunden. Wie lange das Arbeitspapier läuft, ließen die Pfälzer offen.

"Es freut uns sehr, dass wir auch weiterhin auf die Dienste von Filip Kaloc zählen können", beginnt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen seine Ausführungen: "Mit seiner festen Verpflichtung können wir eine Planstelle im zentralen Mittelfeld besetzen. Filip hat in seiner bisher kurzen Zeit hier deutlich unter Beweis gestellt, welche Qualität er mitbringt, und hat mit seiner Leistung auch einen großen Anteil daran, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben."

Kalocs schnelle Integration sei auch mit seiner "offenen und positiven Art" zu begründen - und spricht laut Hengen "absolut für ihn als Typ". Der einstige Kapitän der tschechischen U-21-Nationalmannschaft war im Januar aus seiner Heimatstadt in die 2. Liga gewechselt.

Auf Anhieb wurde Kaloc zu einem der Leistungsträger im Team. Bis dato stehen 15 Zweitligaspiele (zwei Tore, ein Assist, kicker-Notenschnitt 3,43) sowie zwei Einsätze im DFB-Pokal (ein Treffer, kicker-Notenschnitt 2,75) in seiner Vita.

"Ich liebe die Atmosphäre im Stadion und die Leute hier"

"Ich bin sehr glücklich, auch in Zukunft hier zu spielen. Ich werde alles geben, um unter Beweis zu stellen, dass mir der FCK zu Recht Vertrauen geschenkt hat", sagt Kaloc voller Vorfreude auf die anstehenden Aufgaben: "Im letzten halben Jahr habe ich erlebt, wie viel der Klub den Fans bedeutet. Ich liebe die Atmosphäre im Stadion und die Leute hier."

Fans und Mitarbeiter würden für den Verein "leben". "Ich freue mich sehr auf die anstehenden beiden Partien und auf die kommende Saison, die hoffentlich insgesamt besser läuft als die aktuelle. Das will ich mit allen zusammen erreichen", gibt der 24-Jährige die Marschroute vor.