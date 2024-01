Greifswald leiht Eichinger von Jahn Regensburg aus

Vom Spitzenteam der 3. Liga, dem SSV Jahn Regensburg, wechselt Offensivspieler Noel Eichinger zum Tabellenführer der Regionalliga Nordost Greifswalder FC. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler wird bis zum Saisonende ausgeliehen und soll in der Regionalliga Spielpraxis sammeln. In Regensburg kam Eichinger in dieser Spielzeit bislang nicht über die Reservistenrolle hinaus.