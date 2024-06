Verlässt Lotka den BVB?

Bei den Profis von Borussia Dortmund besitzt Marcel Lotka keine Perspektive, für die Zweitvertretung in der 3. Liga ist der 23-Jährige mittlerweile eigentlich zu gut. Trotz eines Vertrags bis 2025 will sich Lotka daher neu orientieren. Auch der BVB dürfte einem Verkauf nicht abgeneigt sein, belegt der Keeper in der kommenden Saison doch einen Ü-23-Platz in der zweiten Mannschaft. Plus: In diesem Sommer könnten die Schwarz-Gelben noch eine Ablöse für den Ersatztorwart generieren.