Götzelmann wechselt in Abtswind an den Spielfeldrand

Die vakante Trainerstelle beim TSV Abtswind ab Sommer ist gefüllt. Thorsten Götzelmann, vorher Sportlicher Leiter, übernimmt ein zweites Mal den Cheftrainerposten beim Bayernligisten. Deswegen muss die SpVgg Greuther Fürth schon bald ohne ihn auskommen.

Thorsten Götzelmann wird ab kommenden Sommer neuer Cheftrainer beim TSV Abtswind und beerbt den langjährigen Übungsleiter Claudiu Bozesan. Der 50-Jährige, der bisher als Sportlicher Leiter beim TSV aktiv war, wird nach einer zweijährigen Amtszeit 2014 ein zweites Mal Cheftrainer bei den Grün-Weißen.

Bereits Anfang November hatte der Verein angekündigt, dass Claudiu Bozesan seinen auslaufenden Vertrag beim TSV Abtswind nicht verlängert. Nun wird also der Sportliche Leiter Götzelmann übernehmen. Damit endet für den 50-Jährigen eine Doppelfunktion, denn bislang war Götzelmann auch als Co-Trainer bei der U 23 der SpVgg Greuther Fürth tätig. Dieses Amt wird er aufgeben.

Gegenseitiges Vertrauen

"Thorsten war meine erste Wahl. Er ist nah dran an der Mannschaft, macht mit einigen Spielern Individualtraining. Zudem kennt er das Umfeld. Auch war er hier bereits sehr erfolgreich als Trainer tätig. Daher bin ich hocherfreut, dass er mir seine Zusage für die kommende Saison gegeben hat", äußert sich TSV-Manager Christoph Mix über die Personalentscheidung in einer Pressemitteilung.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Die Mannschaft hat großes Potenzial", so Götzelmann. Seit 2020 hat der 50-Jährige die sportliche Leitung bei den Grün-Weißen inne. Er ergänzt: "Ich weiß, was ich an dem Verein habe. Der TSV Abtswind hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt, ob im sportlichen, organisatorischen oder infrastrukturellen Bereich."

Der TSV Abtswind belegt zur Winterpause derzeit den zehnten Tabellenplatz in der Bayernliga Nord. Ein Abrutschen in die Abstiegszone ist zwar noch möglich, aber dennoch spricht man von einer positiven Hinserie.