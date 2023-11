Abtswinder Personalsorgen und Bozesans Abschiedstournee

Beim TSV Abtswind ist die Stimmung besser als erwartet. Nach vielen Verletzungen und Abgängen ist die Mannschaft vom im Sommer scheidenden Trainer Claudiu Bozesan voll auf Kurs vorzeitiger Klassenerhalt. Am Wochenende wartet mit der "Regionalligamannschaft" Eltersdorf ein harter Brocken.

Im Hinspiel konnten die Eltersdorfer jubeln, am Wochenende will der TSV Abtswind die Punkte jedoch bei sich behalten. IMAGO/Zink

MEHR ZUR BAYERNLIGA NORD Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Nach Jahren des Aufwindes hat die Entwicklung des TSV Abtswind in dieser Saison für Außenstehende eine Delle hinnehmen müssen: Nach Platz vier und somit der besten Platzierung der Vereinsgeschichte im Vorjahr fand sich der TSV seit Saisonbeginn in der unteren Tabellenhälfte wieder und konnte nie an den Rhythmus der Vorsaison anknüpfen. Gerade zu Hause mussten die Unterfranken vier Niederlagen aus den ersten sechs Spielen hinnehmen - genauso viele wie man in der kompletten Vorsaison sammelte.

Dennoch ist die Stimmung beim TSV besser als erwartet - schließlich sind die Gründe für das vermeintlich schwache Abschneiden intern bekannt, wie Trainer Claudiu Bozesan erklärt: "Wir haben zunächst Leistungsträger verloren, die nicht zu kompensieren sind. Mit Kevin Steinmann und Michael Herrmann fehlen uns nicht nur Säulen in der Abwehr, sondern echte Mentalitätsspieler. Zudem hat uns mit Fabio Bozesan unser offensiver Dreh- und Angelpunkt verlassen." Ergänzend fügt er an: "Im Saisonverlauf hatten wir dann noch mit Verletzungen zu kämpfen, sodass unser Abschneiden prinzipiell nichts mit einer negativen Entwicklung zu tun hat." Aktuell fallen beispielweise die Defensivakteure Calvin Gehret und Fabio Feidel aus, Matthias Wächter hat nach seinem Kreuzbandriss noch überhaupt kein Saisonspiel absolviert. Immerhin ist mit Ferdinand Hansel ein weiterer Kreuzbandpatient im Saisonverlauf zurückgekehrt.

Wichtiger Sieg gegen aufstrebenden Aufsteiger

Jener Hansel kam am vergangenen Wochenende zu seinem dritten Startelfeinsatz in Folge und half dem TSV den zweiten Sieg in Folge zu sichern. 2:1 lautete das Resultat beim starken Aufsteiger aus Neudrossenfeld. So glückte einerseits die Revanche für die - zum damaligen Zeitpunkt - überraschende Hinspielniederlage, andererseits wuchs der Puffer des TSV auf die Relegationszone mit nun 28 Zählern auf vier Punkte an. "Es war das erwartet schwere Spiel auf Kunstrasen gegen eine robuste Mannschaft, die viele ehemalige Regionalligaspieler in den Reihen hat. Die stehen kompakt und haben mit Kolb und Makarenko zwei Unterschiedsspieler vorne drin", skizziert Bozesan die Eigenschaften des Aufsteigers.

Umso wichtiger war es für den TSV daher in Führung zu gehen, um der kompakten Spielweise der Heimelf entgegenzuwirken. Nach torloser erster Hälfte erzielte Adrian Dußler die verdiente Führung, die den Kickern aus dem Kräuterdorf Aufwind gab: "Wir hatten dann ein sehr gutes Händchen bei den Einwechslungen - drei Spieler, die reingekommen sind, waren am Angriff zum zweiten Tor beteiligt und am Ende schließt erneut Adrian Dußler abgezockt ab."

"Wir haben anschließend viele lange Bälle gut verteidigt, mussten in der Nachspielzeit aber dennoch den Anschlusstreffer hinnehmen. Allerdings waren wir auch danach souverän, sodass wir einen in Summe verdienten und ganz wichtigen Sieg mitnehmen konnten", zeigt sich der langjährige Trainer zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf in Oberfranken.

"Regionalligamannschaft" Eltersdorf vor der Brust

Zum Jahresabschluss gibt am Wochenende mit dem SC Eltersdorf dann die nächste fränkische Mannschaft ihre Visitenkarte in Abtswind ab - die Herausforderung wird jedoch ungleich größer als in Neudrossenfeld. "Eltersdorf war bisher die beste Mannschaft, gegen die wir gespielt haben", zollt Bozesan dem kommenden Gegner höchsten Respekt, "ihr Kader ist auf allen Positionen ausgeglichen, selbst auf der Ersatzbank. Für mich ist das eine Regionalligamannschaft, daher ist klar, dass wir ihnen alles abverlangen und genauso mutig auftreten müssen wie in den letzten Spielen." Gelingt ein Coup gegen den Tabellendritten, kommen die Abtswinder dem Ziel des frühzeitigen Klassenerhalts ein großes Stück näher - und Claudiu Bozesan, der im Sommer nach fast fünf gemeinsamen Jahren freiwillig den Trainerposten räumt, bekäme einen würdigen Abschluss seines Wirkens beim TSV.