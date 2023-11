Bozesan verlässt den TSV Abtswind zum Saisonende

Trainer Claudiu Bozesan verlässt den TSV Abtswind am Saisonende. Nach viereinhalb Jahren beendet der 57-Jährige damit sein Engagement beim Bayernligisten.

Claudiu Bozesan verlässt den TSV Abtswind nach viereinhalb Jahren am Saisonende. IMAGO/Zink

Claudiu Bozesan verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim TSV Abtswind nicht. "Ich bin zu dem Entschluss gekommen, den TSV Abtswind nach dieser Saison zu verlassen. Nach dann viereinhalb Jahren ist es sowohl für mich als auch für den Verein an der Zeit, neue Wege zu gehen", so der Übungsleiter in einer Meldung des Vereins.

Bozesan hatte den TSV Abtswind im Dezember 2019 übernommen und in der Bayernliga Nord etabliert. Unter seiner Regie gelang dem TSV mit Platz vier in der vergangenen Spielzeit die historisch beste Platzierung. Dass die Mannschaft in der laufenden Saison gegen den Abstieg spielt und derzeit nur auf dem 13. Tabellenplatz steht, habe laut Bozesan nichts mit seiner Entscheidung zu tun.

Der sportliche Leiter Thorsten Götzelmann dankt dem scheidenden Übungsleiter: "Claudiu hat die Mannschaft in einer sehr schwierigen Situation übernommen. Die Erfolge der Vorjahre sind daher eng mit seiner Person verbunden." Zudem sei die Dauer der Amtszeit bemerkenswert. Daher kann er die Entscheidung "absolut nachvollziehen".

Bozesans Abschiedstour startet am Samstag mit einem Heimspiel gegen den FV 04 Würzburg und endet im Mai 2024 ebenfalls auf heimischen Gelände gegen den SSV Jahn Regensburg II.