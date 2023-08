Götze kritisiert Kreativabteilung - Hasebe ältester SGE-Spieler der Geschichte

Eintracht Frankfurt hat das Hessenderby gegen Darmstadt gewonnen und nebenbei einen neuen ältesten Bundesligaspieler. Vollends zufrieden war man bei der SGE aber nicht.

Es war ein hartes Stück Arbeit. Am Ende aber setzte sich Eintracht Frankfurt im Hessenderby gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 durch und gewann am ersten Spieltag der 61. Bundesliga-Saison. Mario Götze fasste bei DAZN zusammen: "Das war wichtig." Trotzdem sei es, auch wegen des heißen Wetters, "definitiv nicht leicht gewesen" zu gewinnen.

"Zwei, drei Sachen hätten wir besser machen können"

"Schwierige Umstände, ein schwieriger Gegner, enge Räume", mit diesen Problemen habe die SGE zu kämpfen gehabt, führte der Weltmeistertorschütze von 2014 aus und attestierte Darmstadt ein gutes Spiel. Er sparte jedoch nicht mit Kritik: "Wir hätten schneller die Seiten wechseln können, mehr die Tiefe suchen; zwei, drei Sachen hätten wir besser machen können", erklärte Götze.

Dass er sich damit selbst meinte, war Götze, der Randal Kolo Muanis Siegtor mit einleitete, sicherlich bewusst. Und obwohl es am Ende wichtig gewesen sei, gut in die Spielzeit zu starten, ließ er verlauten: "Wir hätten offensiv Torchancen besser kreieren können."

Anstatt Saisonziele auszusprechen, legt Götze Wert auf die Entwicklung des Teams, was Coach Dino Toppmöller nach dessen erfolgreichem Bundesliga-Debüt an der Seitenlinie mitbekam. Auch Toppmöller war bewusst, dass in erster Linie die drei Punkte wichtig sind. "Wir sind sehr glücklich, dass wir das hart umkämpfte Spiel gewonnen haben und den Zuschauern den Derbysieg schenken konnten."

Gehemmter Kolo Muani? Toppmöller will es "nicht verneinen"

Eben auch dank eines Treffers von Kolo Muani, dem ein Angebot vorliegt, und der laut Toppmöller gerade nicht ganz der Alte ist. "Das würde ich nicht komplett verneinen", so Toppmöller, der seinen Stürmer auch in Schutz nahm: "Er hat seinen Job gemacht."

Arbeit hat die SGE noch reichlich vor sich, über die englischen Wochen aufgrund der ersten Spiele gegen Levski Sofia in der Europa-Conference-League-Qualifikation freute sich Toppmöller nicht gerade, doch diese standen ja fest. Ebenso sei ihm "bewusst, dass nicht alles von Anfang an wie geschmiert läuft. Wir müssen dranbleiben", um beispielweise "besser in Kontersituationen" reinzukommen.

Für ein anderes Novum sorgte Innenverteidiger Makoto Hasebe. Da der 39-Jährige am 18. Januar Geburtstag hatte, ist er älter als der ehemalige Frankfurter Torhüter Uli Stein es bei seinem letzten SGE-Einsatz war (39 Jahre, 168 Tage). Der Japaner kam Mitte der ersten Hälfte ins Spiel und war mit daran beteiligt, dass Frankfurt gegen Darmstadt zu null spielte.