"Glaube daran, hier die Chance zu bekommen": Futkeu heuert beim Kleeblatt an

Greuther Fürths Personalplanungen laufen bereits auf Hochtouren. Mit Noel Futkeu präsentierten die Franken am Freitag schon den vierten Neuzugang für die kommende Spielzeit.

Lief bereits für Frankfurt im DFB-Pokal auf und will nun in Fürth durchstarten: Noel Futkeu. IMAGO/Vitalii Kliuiev

Rachid Azzouzi will in Fürth vor der kommenden Spielzeit nichts dem Zufall überlassen. "Frühzeitig" sollen die Weichen gestellt und der Kader für Coach Alexander Zorniger bereitstehen, um in der Vorbereitung zielgerichtet darauf hinarbeiten zu können, in der nächsten Spielzeit zwei Halbserien in Schlagdistanz der Aufstiegsränge zu absolvieren.

"Offensive Energie" auch gegen den Ball

Helfen soll dem Kleeblatt dabei unter anderem der bereits vierte Neuzugang Futkeu, der aus der zweiten Mannschaft Eintracht Frankfurts an den Ronhof wechselt und eine Empfehlung von 16 Toren und acht Vorlagen in bisher 27 Regionalligaspielen mitbringt. "Noel strahlt Torgefahr aus", weiß auch der Geschäftsführer Sport des Tabellenneunten, der zudem festhält: "Er hat uns signalisiert, dass er diese offensive Energie auch in der Arbeit gegen den Ball einsetzen möchte, was für unsere Spielweise natürlich ausschlaggebend ist."

Das passt perfekt zu unserer Spielweise. Alexander Zorniger über Noel Futkeu

Ein Fazit, dem sich Zorniger unisono anschließt, dabei jedoch auf eine andere Begründung zurückgreift: "Er hat keinen typischen Werdegang aus einem NLZ zu den Profis, sondern musste auch mit Widerständen umgehen und das passt perfekt zu unserer Spielweise." Treffende Worte für die bisherige Laufbahn des 21-Jährigen Esseners, der sich über Schwarz-Weiß und Rot-Weiss Essen zunächst in die zweite Mannschaft des 1. FC Köln gespielt und sich anschließend über eine starke Spielzeit zurück bei Schwarz-Weiß Essen für die Adler empfohlen hatte.

Nun also will der Torjäger sich endgültig im Herren- und Profibereich etablieren, weiß aber auch: "Die 2. Bundesliga ist schon nochmal ein anderes Level." Schnell an dieser Herausforderung zu wachsen und sich dem neuen Leistungsniveau anzupassen ist daher seine erste Priorität. "Ich glaube daran, hier die Chance zu bekommen."