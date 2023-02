Glasner über Standard-Gegentore: "Da wäre ich schon mit dem Schnitt zufrieden"

In Köln war die lange Erfolgsserie von Eintracht Frankfurt gerissen. Trainer Oliver Glasner sprach vor dem Bremen-Spiel über die Gründe und erklärte, warum sein Team zu schlecht wegkam.

"Vielleicht war Köln ein Warnschuss", sagte Oliver Glasner. Neun Pflichtspiele in Folge hatte sein Team nicht mehr verloren. Dann kam Köln und bezwang die Gäste aus Frankfurt mit 3:0.

Völlig unzufrieden war Glasner mit seiner Truppe aber nicht. "Wir haben uns das Spiel gegen Köln nochmal genau angesehen. Am Ende war vieles zu ungenau. Trotzdem kam das Team schlechter weg, als es die Leistung hergab", erklärte der Eintracht-Coach. "Wir hätten es nicht verlieren müssen."

Dass Frankfurt aber doch verlor, lag auch an der defensiven Standardschwäche, in Köln fingen sich die Hessen ein Tor nach einer Ecke und eines nach einem Freistoß. Diese Probleme seien in der laufenden Woche ein "ausführliches Thema gewesen. Wenn es alle ärgert, dann ärgert es uns deutlich mehr", so Glasner, der die Sinne in der entscheidenden Saisonphase noch einmal schärfen will. "Wir müssen in der Crunch-Time den Fokus auf die Details legen."

Auch in Bremen war Frankfurt anfällig

Nun stattet Bremen den Frankfurtern einen Besuch am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ab, und auch in Bezug auf den kommenden Gegner ging es wieder um das leidige Thema. Das 4:3 im Weserstadion sei laut Glasner eigentlich kein "wildes Spiel" gewesen. "Es waren viele Tore, offensiv war es eines unserer besten Spiele. Wild wurde es, weil Bremen bei Standards effizient war und den Elfmeter in der letzten Minute bekommen hat. Knapp 50 Prozent der Eintracht-Gegentore würden über Standards fallen, "im Schnitt sind es 30 bis 35 Prozent. Da wäre ich schon mit dem Schnitt zufrieden", sagte Glasner, der übrigens am Mittwoch ein "überragendes Training" seiner Truppe gesehen hatte. "Heute war es ähnlich."

Glasner hat sich noch nicht festgelegt, wer die Rolle des Abwehrchefs übernehmen wird. Sowohl Makoto Hasebe als auch Hrvoje Smolcic und Kristijan Jakic seien eine Option. "Ich habe mich noch nicht entschieden, aber einer von den dreien wird in der Zentrale spielen." Auch sonst kann der 48-Jährige personell aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Mittelfeldspieler Junior Dina Ebimbe (Syndesmose-OP) sind alle Spieler fit.

Nach Bremen steht schon am Dienstag das Champions-League-Achtelfinale gegen Neapel auf der Agenda. "Im Trainerteam beschäftigen wir uns schon wochenlang mit Neapel, aber bis Samstag gibt es ausschließlich Werder Bremen", sagte Glasner. "Wir haben das ganz gut im Griff."