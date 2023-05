Gladbachs Trainer kann wieder mit Thuram und Plea planen

Marcus Thuram steht am Sonntag im Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen vor der Rückkehr in die Startelf. Im Training am Mittwoch fehlte dagegen weiterhin Borussias Stammtorhüter. Trainer Daniel Farke mit dem Personalupdate.

Kehrt gegen Leverkusen auf den Platz zurück: Marcus Thuram. IMAGO/fohlenfoto