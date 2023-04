Kein Spiel mehr im Gladbach-Trikot? Thuram fehlt "bis auf Weiteres"

Schlechte Nachrichten für Borussia Mönchengladbach: Top-Torjäger Marcus Thuram (25) fällt im Saisonfinale "bis auf Weiteres" aus.

Die Mini-Chance auf Europa hatten die Gladbacher mit dem 0:1 gegen Union Berlin endgültig verspielt. Die Leistung der Fohlen vor heimischem Publikum war eine komplette Enttäuschung. Und dann war da ja auch noch die 87. Minute, in der Borussias Top-Torjäger Marcus Thuram humpelnd ausgewechselt werden musste. Der französische Vizeweltmeister fasste sich an die Leiste und hatte sichtlich Schmerzen. Ihn ersetzte Verteidiger Marvin Friedrich.

Und der gebrauchte Sonntag hat wie befürchtet Folgen für Thuram. Wie die Gladbacher am Dienstag offiziell via Twitter mitteilten, hat sich der erfolgreichste Angreifer in dieser Saison gegen Union einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zugezogen. Er fällt damit "bis auf Weiteres" aus. Häufig wird bei dieser Art von Verletzung von sechs bis acht Wochen Zwangspause ausgegangen, womit die Saison für den bulligen Stürmer gelaufen wäre.

Thuram kam in dieser Saison bislang 28-mal in der Bundesliga für Mönchengladbach zum Zug und sammelte dabei 19 Scorerpunkte (kicker-Notenschnitt 3,52), die 13 Tore sind innerhalb des Borussia-Kaders unübertroffen. Im ligaweiten Vergleich haben Frankfurts Randal Kolo Muani und Freiburgs Vincenzo Grifo genauso viele Treffer erzielt, einzig Niclas Füllkrug (Werder Bremen) liegt mit 16 Toren vor dem Trio und hat aktuell die besten Karten auf die kicker-Torjägerkanone.

Nur zwei Gladbacher mit mehr Assists

In puncto Assists - sechs an der Zahl bei Thuram - stehen im vereinsinternen Wettstreit Jonas Hofmann (zehn Vorlagen) und Alassane Plea (neun) vor Thuram. Genauso viele Torvorbereitungen wie der Franzose hat Gladbachs Kapitän Lars Stindl vorzuweisen. Wie lange Thuram nun nicht mithelfen kann, das Punktekonto (aktuell 36 Zähler) nach oben zu schrauben, teilten die Fohlen nicht mit.

Beim kommenden Bundesliga-Auswärtsspiel in Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist damit zu rechnen, dass Plea die Neunerposition von Thuram einnehmen wird. In Gladbach werden sie hoffen, dass die Partie gegen Union nicht Thurams letzte im Borussia-Trikot gewesen sein wird. Der begehrte Angreifer verlässt den Verein im Sommer ablösefrei.