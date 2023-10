Gladbachs Joker Scally mit sehenswerter Premiere

Joe Scally sicherte Borussia Mönchengladbach mit dem späten Ausgleichstor zum 2:2 zumindest einen Punkt gegen Mainz. Nicht nur für den 20-Jährigen geht die Punkteteilung in Ordnung.

Am Abend der Traumtore legte der Mainzer Brajan Gruda vor. Dann zog für die Borussia der eingewechselte Joe Scally mit einem Rechtsschuss-Kracher aus der Distanz nach und rettete den Fohlen zumindest einen Punkt. "Ich bin sehr froh, dass ich der Mannschaft mit meinem Tor noch helfen konnte. Ich wusste, dass ich draufschießen werde, als ich den Ball bekommen habe. Ein schönes Tor", freute sich der US-Amerikaner nach dem Schlusspfiff.

Scallys 2:2 verdiente nicht nur das Prädikat "absolut sehenswert". Für den Rechtsverteidiger war es auch aus einem anderen Grund ein besonderer Moment. "Mein erstes Tor zu Hause vor unseren Fans. Darüber bin ich sehr glücklich", erklärte der US-Nationalspieler. Scally, der seit Januar 2021 das Fohlen-Trikot trägt, hatte in der vergangenen Saison in der ersten DFB-Pokalrunde beim SV Oberachern (9:1) getroffen und in der Bundesliga im Oktober 2021 beim VfL Wolfsburg (3:1) eingenetzt. Jetzt folgte die lange herbeigesehnte Premiere im Borussia-Park. "Ein tolles Gefühl", strahlte Scally.

Neuhaus sieht die Borussia auf "einem guten Weg"

Das 2:2 ging für den flinken Außenverteidiger "in Ordnung": "Im ersten Durchgang waren wir das klar bessere Team. In der zweiten Hälfte war dann Mainz besser", resümierte Scally. "Klar hätten wir gerne unseren ersten Heimsieg eingefahren. Aber es war auch wichtig, dass wir am Ende wenigstens noch den einen Punkt mitgenommen haben."

So stuften es auch Scallys Kollegen in ihren Analysen ein. "Leider konnten wir unsere vielen guten Chancen nicht nutzen, aber am Ende ist der Punkt für beide Seiten zufriedenstellend. Der Knackpunkt war der schnelle Ausgleich", sagte Florian Neuhaus, der Torschütze zur Gladbacher Führung. "Natürlich ärgern wir uns, denn wir hätten uns die drei Punkte gewünscht. Trotzdem sind wir auf einem guten Weg", befand Nico Elvedi.

Der Verteidiger erklärte weiter: "Der Anfang der Saison war holprig, aber so langsam haben wir uns auf dem Platz eingespielt, und es funktioniert immer mehr. Jetzt kommt als nächstes das Derby in Köln. Das ist ein wichtiges Spiel, in dem wir unbedingt dreifach punkten möchten."