Gladbach holt Regionalliga-Torjäger Ranos vom FC Bayern

Der nächste Zugang für die kommende Spielzeit ist im Anflug: Regionalliga-Torjäger Grant-Leon Ranos vom FC Bayern wechselt zur Borussia. Der 19-Jährige kommt ablösefrei. Offiziell bestätigt ist der Transfer noch nicht.

Mit Mittelfeldspieler Julian Weigl und Linksverteidiger Lukas Ullrich sind zwei Zugänge bereits unter Dach und Fach. Nummer drei wird aller Voraussicht nach Grant-Leon Ranos heißen, der schon in der kommenden Woche vorgestellt werden könnte. Informationen des kicker decken sich mit einem Bericht der "Rheinischen Post", dass Gladbach das Rennen um den ablösefreien Stürmer gewonnen hat. Von Klubseite gibt es bisher keine Bestätigung.

Ranos erzielte für die zweite Mannschaft des FC Bayern 20 Saisontore in bisher 35 Saisoneinsätzen. Er ist damit der Top-Torjäger im Nachwuchsteam des deutschen Rekordmeisters und aktuell auf Platz 4 in der Torjägerliste der Regionalliga Bayern. Ranos kann in der Offensive mehrere Positionen bekleiden, sowohl im Sturmzentrum agieren als auch hängend oder auf der Seite eingesetzt werden.

2018 wechselte der Armenier aus der Jugend von Borussia Dortmund nach München. In insgesamt 44 Regionalliga-Begegnungen gelangen ihm 23 Treffer. Am 28. März debütierte Ranos sogar schon in Armeniens A-Nationalmannschaft und machte direkt auf sich aufmerksam: Im Freundschaftsspiel gegen Zypern erzielte er beim 2:2 beide Treffer für seine Mannschaft.

Gladbach hat sich damit nach dem 19-jährigen Ullrich, der von der Hertha kommt, ein weiteres, sogenanntes "externes Top-Talent" geangelt. Bei der Borussia verspricht sich Ranos offenbar auch bessere Chancen auf Einsatzzeiten bei den Profis. Durch die feststehenden Wechsel von Top-Torjäger Marcus Thuram (geht ablösefrei) und Kapitän Lars Stindl (ablösefrei zum Karlsruher SC) schaut man sich bei der Borussia vor allem auch im Offensivbereich um. Mit Ranos wird der Kader um einen Perspektivspieler in diesem Bereich erweitert.

Die Münchner, Dritter in der Tabelle, spielen am Mittwoch zum Abschluss der Saison gegen den FC Pipinsried. Denkbar, dass im Anschluss an das Saisonfinale der Wechsel offiziell gemacht wird.