"Gladbach-Flashbacks" beim 4:2: Darmstädter atmen nach erstem Saisonsieg auf

Lange Zeit sah es für den SV Darmstadt 98 nach einem souveränen Sieg gegen Werder Bremen aus, ehe es doch noch einmal knapp wurde. Die Freude bei Torsten Lieberknecht war groß, weil seine Mannschaft dem Sieg "lange Zeit hinterhergerannt" sei.

Im sechsten Anlauf ist Aufsteiger SV Darmstadt 98 der erste Saisonsieg gelungen. Gegen Werder Bremen feierte die Elf von Torsten Lieberknecht einen 4:2-Sieg. Besonders in der Anfangsphase wusste seine Mannschaft dabei zu überzeugen. "Es war ein ähnliches Spiel wie gegen Gladbach, wo wir die Leinen einfach losgelassen haben, und das hat man dann gesehen. Wir sind gut in das Spiel gekommen und folgerichtig in Führung gegangen", bilanzierte der Trainer gegenüber DAZN.

Anschließend wurde die Brust der Lilien immer breiter. "Da merkst du, es macht was mit den Jungs. Das Selbstvertrauen kommt, weil sie sich erinnern, wie schon gegen Gladbach oder teilweise auch in den anderen Spielen, dass sie es einfach können." So belohnten sich die Gastgeber mit noch einem Treffer vor, und gleich zwei weiteren nach der Pause. Ein Schlüssel: "Es war gut, dass wir defensiv weiter nach vorne gedacht haben und nicht in Passivität verfallen sind."

Nürnberger musste einspringen: "Ging relativ schnell"

Eine entscheidende Rolle spielte auch Fabian Nürnberger, der das 1:0 einleitete und den zweiten Treffer selbst vorlegte. Dabei sollte der 24-Jährige eigentlich gar nicht beginnen. "Ich war letzte Woche krank und bin diese Woche wieder eingestiegen. Dann hat Emir Karic sich beim Aufwärmen verletzt und mir wurde gesagt, dass ich doch spiele. Es ging relativ schnell."

Doch auch ohne großen Vorlauf wusste der Neuzugang aus Nürnberg zu überzeugen. Lieberknecht attestierte dem Mann, der die linke Außenbahn beackerte, eine "wirklich sehr gute" Leistung. "Es gibt immer noch ein paar Dinge, die man bei ihm sieht, wo er zum Beispiel zu sehr ins Dribbling geht, aber das ist eben der Typ Fabi Nürnberger."

Erinnerungen an Gladbach: "Das hat man gemerkt"

Doch nach dem 4:0 kamen die Bremer plötzlich zurück in die Partie und verkürzten in der 79. Minute auf 2:4. "Da hat man doch noch einmal Flashbacks vom Gladbach-Spiel bekommen", gestand Nürnberger. Und auch sein Coach sah sich an das 3:3 nach 3:0-Führung vor zwei Wochen erinnert. "Das hat man gemerkt, auch im Stadion."

Diesmal ließen sich die Darmstädter die Punkte jedoch nicht mehr nehmen. "Es war ganz wichtig, dass wir das überstanden haben", betonte Lieberknecht. "Wir wissen, wir können es eben verteidigen, auch mit dem Quäntchen Glück, das dann noch dazu gehört."

Zittern musste der Coach trotzdem, doch Dawid Kownacki verpasste das 3:4 aus Bremer Sicht, kurz darauf war es für den SVD überstanden. "Ich bin erleichtert, weil man mit den Jungs einfach mitleidet", atmete Lieberknecht auf. "Es freut mich wirklich für die Jungs, weil sie lange Zeit diesem Sieg hinterhergerannt sind."

In der kommenden Woche wollen die Lilien dann mit dem ersten Saisonsieg im Rücken nachlegen. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es zum FC Augsburg.