Giraldez statt Benitez: Neuer Vigo-Trainer steht schon fest

Am Dienstag wurde bekannt, dass sich Celta Vigo von Rafael Benitez getrennt hat, der Nachfolger steht bereits fest. Claudio Giraldez, der aus der Jugendakademie des Klubs hervorgegangen ist, erhält das Vertrauen und wird sein Debüt am Sonntag im Spiel beim FC Sevilla geben. Die Galicier liegen derzeit auf Rang 17 und nur noch zwei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. In den vergangenen fünf Ligaspielen gewann Vigo lediglich gegen das abgeschlagene Schlusslicht Almeria.